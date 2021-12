Un marinense eleva o xadrez ao universo Marvel

Rafael Núñez, autor da banda deseñada "Os Reinos do Xadrez" © PontevedraViva

A escasas horas da chegada de Papá Noel a todos os fogares, son moitos os que aínda non saben que pedir. Para os indecisos, que sexan ademais amantes do xadrez e da banda deseñada, o marinense Rafael Núñez ten a solución: unha entretida novela gráfica que narra as incontables batallas sobre o taboleiro bicolor desde o punto de vista dos peóns, os alfiles, os cabalos, as torres ou a monarquía.

"Los Reinos del Ajedrez", unha orixinal obra que pode adquirirse por 10 euros en numerosos quioscos e librerías de Marín, Bueu, Pontevedra, Vigo ou Ourense, así como a través das redes sociais deste perfil, foron concibidos durante o estrito confinamento do 2020. "Mentres falaba cos meus amigos por videoconferencia, debuxaba", relata Núñez. Sen darse conta, as súas creacións, principalmente pezas de xadrez, foron cobrando vida.

No seu interior foron nacendo historias, conflitos entre ambos os bandos, medo entre as filas de peóns, sentimentos na retagarda.... Incontables aventuras que desembocaron nunha banda deseñada interactivo.

A obra componse de dous episodios, nos que as diferentes pezas do taboleiro son as protagonistas e o tempo, o narrador. O lector pode ademais imaxinar cada movemento destas dúas partidas de xadrez ás que esta Stan Lee do Morrazo inxectou un intrigante compoñente dramático.

Como en "Los Vengadores" ou calquera banda deseñada que se precie, en "Los Reinos del Ajedrez" tamén hai heroes e viláns. "Narra as pelexas entre dous reinos, que son as propias partidas. E ademais cóntanse tamén os sentimentos e pensamentos das pezas ", explica o autor.

Opositor a profesor do ciclo superior de hostalería e turismo, Rafael Núñez sempre foi afeccionado ao xadrez, pero hai un lustro que se mergullou de cheo no profundo océano que hai baixo o taboleiro. "O xadrez é un xogo para divertirse, pero se profundizas atrápache, hai ata partidas que xogaba Napoleón", remarca con paixón.

Un nicho sen explotar neste deporte que vive unha nova idade de ouro é o da novela gráfica. "Hai moitas obras para ensinar a xogar, pero Os Reinos do Xadrez están pensados para entreter e para unir o mundo da banda deseñada e o xadrez", argumenta o marinense Núñez.

Con todo, para que a súa primeira banda deseñada chegase a ver a luz tivo que superar un longo camiño infestado de obstáculos. O primeiro, o deseño. "Eu non son ilustrador", puntualiza Núñez para enmarcar o primeiro problema que se atopou durante o proceso creativo.

A medida que a obra ía gañando calado, o autor dábase conta de que os seus debuxos non estaban á altura da profundidade do conflito. "Faltáballes expresividade", admite, foi así como contactou cun ilustrador profesional, Aitor Vidaurreta, que disparou o orzamento e alongou o proceso creativo.

Non puido pararse a pensar seriamente se lanzarse ou non á piscina da autoedición dunha banda deseñada. Rafael Núñez xa estaba subido nun tren en marcha. Aos poucos ía mandando encargos ao seu ilustrador, ao que lle pagaba a prazos, por entregas. Máis dun ano despois, en setembro do 2021, recibiu o último envío. A primeira tirada de Los Reinos del Ajedrez estaba lista.

Comezaba así unha segunda fase, a de comercial. Contactou con numerosas librerías e quioscos da súa contorna. A acollida non puido ser máis satisfactoria. Unha librería de Bueu foi a primeira en comprometerse a comercializar a súa banda deseñada, logo foron varias de Marín, así como outras especializadas de Pontevedra, Vigo e Bueu.

Pero onde máis vende é a través das redes sociais. "Xa levo 400 unidades vendidas, quédame pouco para recuperar o investimento", afirma con orgullo.

"Non o fago por diñeiro, fágoo por gusto, é algo persoal, para dar difusión ao xadrez", xustifica este marinense de 34 anos os motivos que o levaron a publicar a súa primeira banda deseñada. E non será o último. "Estou xa preparando o segundo, gustaríame que fose un pouco máis longo", confesa, aínda que manterá a estética: formato din A4 e en branco e negro.

O éxito que está a ter a súa banda deseñada só tres meses despois da súa publicación colleu a Rafael por sorpresa, pero confía que nestas datas as vendas experimenten un novo empuxón.

O xadrez nunca deixou de estar de moda, pero a repercusión das últimas competicións internacionais, a explosión do xogo en liña desde o estalido da o pandemia e a boa acollida de obras literarias e audiovisuais como Gambito de Dama demostran que o xadrez está máis vivo que nunca. Por iso, recomenda Núñez regalar a súa banda deseñada neste Nadal, "porque non todo vai ser Fortnite".