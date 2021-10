O esforzo de clubs e deportistas, recoñecido na Gala do Deporte de Bueu

O Centro Social do Mar viviu o pasado sábado unha xornada espacial co regreso tras varios anos da Gala do Deporte de Bueu.

Coa súa celebración o Concello pretendía recoñecer o esforzo de clubs e deportistas locais durante as últimas tempadas, especialmente as marcadas pola pandemia.

Desta forma entregáronse ata 10 premios nos que se tiveron en conta os méritos cultivados desde o 2018 ata o 2020.

Os premios nas diferentes categorías foron para: