O TM Monte Porreiro saca billete para a Trophy e segue vivo en Europa

O Tenis de Mesa Monte Porreiro conseguiu este sábado o billete para competir na Europe Trophy ao superar o Logis Auderghem na que era a súa última bala para seguir vivo en Europa. Os pupilos de Nando Álvarez afrontaron os seus dous últimos duelos da fase de grupos da Europe Cup, onde caeron ante o Fortune Kyiv por 3-2, pero conseguindo impoñerse os belgas, rival directo polo cuarto posto, por 3-0.

Pelexaron e mostraron de que están feitos os xogadores do Tenis de Mesa Monte Porreiro no que foi o seu debut na competición europea, enfrontándose a rivais do máis alto nivel que puxeron complicada a supervivencia dos pontevedreses.

Martín Betancour abriu o primeiro duelo da tarde contra Viktor Efimov, encargado de levar as rendas e conseguir vantaxe. Pero lonxe de tirar a toalla, o xogador do Monte Porreiro soubo aproveitar o xogo do ruso e facerlle sufrir, pero foi este o que xogou mellor a súa baza e venceu por 3-1 para levar o primeiro punto.

O empate conseguiuno Ilia Isakov sobre Anton Limonov despois dun partido en grao sumo igualado e que chegou ata o quinto set. O pupilo de Nando Álvarez, despois de conseguir renda importante ao comezo, só tivo que aguantar ata o final e facer a igualada.

Despois chegou a quenda de Vílchez, que non puido facer nada contra o saque de Bogdan Sinkevich e perdeu por un rápido 3-0 que devolvía a vantaxe aos ucraínos.

De novo saltou á cancha Isakov e repetiu o que fixera no seu primeiro enfrontamento, vencendo a Ante Efinov cun claro 1-3 que forzaba o quinto e último partido.

Tocáballe entrar en escena a Nicolás Galvano no que era o punto definitivo, pero non foi capaz de impoñerse a un Limonov moi potente en ataque e que fixo o seu xogo para levar o set por 3-1 e con el a vitoria.

Pero aínda quedaba unha bala na recámara ao Tenis de Mesa Monte Porreiro. Tocaba enfrontarse ao Logis Auderghem, rival directo polo cuarto posto e que tamén chegaba sen coñecer a vitoria.

Abriu o partido Vílchez, superando aínda que con dificultade a un Corneliau que pelexou cada punto. Aínda así, 3-2 para o Monte Porreiro e primeiro punto.

E repetiron a xogada Isakov e Galvano, que venceron por 3-2 e 3-1 a Bierny e Vitta para asinar un 3-0 no cómputo global e que lle daba a primeira vitoria da competición aos pontevedreses e con ela a cuarta praza do grupo e o billete para seguir vivo no soño europeo.

Agora, ao Tenis de Mesa Porreiro tócalle esperar para de coñecer o grupo que se lle asignará para disputar a Europe Trophy, que se disputará a finais de novembro en sede aínda por determinar.