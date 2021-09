A gran dúbida do Pontevedra en Móstoles: Charles e Rufo xuntos en ataque?

Xogarán Charles e Rufo xuntos de inicio? É a gran pregunta que se fan moitos afeccionados do Pontevedra Club de Fútbol pensando no primeiro desprazamento da tempada, coa visita este domingo (12.00 horas) ao campo do CD Móstoles.

O pichichi granate da pasada tempada, Rufo, está dispoñible para o técnico cumprida a sanción pendente que tiña na primeira xornada, con todo dado o esquema utilizado por Ángel Rodríguez ante o Compostela, cunha único punta (4-1-4-1), preséntase a dúbida de cal será a aposta granate.

"Teño claro o que vou facer pero non o vou a comentar", asegurou o preparador do equipo pontevedrés este venres en rolda de prensa.

"O que está claro é que quero ter ao mellor Rufo e quero ter ao mellor Charles, con iso seguramente teriamos ao mellor Pontevedra", defendeu revelando que para el ambos os dous renden mellor como referencia ofensiva.

"Hai que deixalos no seu hábitat, onde mellor manéxanse e están a gusto, que é preto do gol", explicou un Ángel Rodríguez que tenta "poñer aos xogadores onde máis renden e entendo que onde máis rende Charles é de 9, e onde máis rende Rufo é de 9", sinalou sen despexar a incógnita tras o notable partido do brasileiro fronte ao Compostela. Claro que "os dous poden xogar de 9 no mesmo partido", engadiu.

En todo caso cun ou os dous no once, o técnico do Pontevedra ten moi claro que quere do seu equipo en Móstoles. "Na primeira parte contra o Compos fixemos moitos méritos para gañar o partido e ese é o camiño", asegura.

O que tamén entrará na convocatoria será Yelko Pino, última fichaxe do clube que "nos vai a axudar a subir o nivel" e que "quero que viaxe co equipo e se meta canto antes na dinámica", aínda que "evidentemente non está para xogar moito tempo pero se cadra está para darnos uns minutos", sinalou Ángel Rodríguez antes de viaxar a Madrid.

En canto ao Móstoles "espero un equipo local moi intenso en todas as súas accións", analizou o técnico sobre un equipo que na súa estrea na categoría caeu pola mínima no Helmántico fronte ao Salamanca.