Presentado o VI Torneo EncestaRías no que participarán Obradoiro, Breogán, Unicaja e Joventut

Vilagarcía prepárase para gozar un ano máis dun pedaciño da Liga ACB de baloncesto grazas o Torneo EncestaRías, que chega á súa sexta edición.

Esta competición, coa que os equipos convidados pecharán a súa pretempada, foi presentada oficialmente este martes ante a súa inminente celebración, entre o 10 e o 12 de setembro.

O evento reunirá na pista do pavillón de Fontecarmoa a catro equipos da máxima categoría nacional, como son os galegos Obradoiro e Breogán, o Unicaja de Málaga e o Joventut de Badalona.

A cita levantou gran expectación, esgotando en 24 horas a cota inicial de 200 abonos postos á venda, unha cifra que se ampliou con 150 billetes máis a un prezo de 40 euros.

O cuadrangular vivirá a súa primeira xornada o venres 10 de agosto cos partidos entre Breogán e Joventut (19.00 horas) e entre Obradoiro e Unicaja (21.15 horas). Pola súa banda o domingo 12 celebrarase o choque polo terceiro e cuarto posto (10.45 horas) e a gran final (13.00 horas).

A presentación do torneo contou entre outros coa presenza do alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, do secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, e de Siña Abeijón, nomeada madriña desta edición do EncestaRías.