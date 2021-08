O árbitro pontevedrés Muñiz Ruiz debuta esta fin de semana en Primeira con dobre sesión de VAR

Alejandro Muñiz o día do seu debut na Segunda División cun Numancia-Alcorcón © LaLiga Alejandro Muñiz co Trofeo Guruceta como mellor árbitro de Segunda División © Real Federación Galega de Fútbol

En menos de 24 horas o árbitro pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz debutará en Primeira División. Con todo, o colexiado do comité pontevedrés terá que esperar polo menos unha xornada máis para pisar o céspede dun estadio da máxima categoría do fútbol español. A súa función esta fin de semana exerceraa na sala de videoarbitraje como auxiliar do árbitro VAR da partidos Valencia - Xetafe e Sevilla - Raio Vallecano.

A súa primeira aparición en Primeira División está prevista para este venres para revisar as xogadas polémicas do que ocorra en Mestalla a partir das 21 horas no primeiro partido da primeira xornada da nova tempada.

48 horas despois repetirá labor ao encargarse do que ocorra sobre o verde doutra histórica praza do fútbol español pola disputa no Ramón Sánchez Pizjuán do partido entre o Sevilla e o Raio Vallecano fixado para o domingo ás 22.15 horas.

A función do árbitro auxiliar do VAR céntrase en seguir o xogo en directo cando o colexiado principal revisa unha xogada polémica mentres o balón segue en xogo. Isto débese a que mentres a videoarbitraxe revisa as xogadas, o xogo non se detén salvo que o balón salga dos límites do terreo de xogo ou o colexiado principal sinale unha infracción. Se durante ese período no que o árbitro VAR revisa unha xogada pasada ocorre outra acción polémica en directo, será o auxiliar o que deba advertir ao colexiado que está no estadio polo pinganillo.

Con só 30 anos, o bo papel de Muñiz Ruiz na pasada tempada en Segunda División serviulle para lograr o ascenso á liga Santander na tempada do seu debut. Ademais recibiu o premio Guruceta a mellor árbitro da categoría de prata.