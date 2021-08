O Teucro regresa este xoves aos adestramentos co plantel sen pechar

Adestramento do Teucro no Municipal © Sociedad Deportiva Teucro

O Teucro regresa este xoves aos adestramentos. Os de Irene Vilaboa están citados ás 20.30 horas desta tarde no Pavillón Municipal para celebrar o primeiro adestramento da tempada 2021/2022 na que os azuis volverán competir en División de Honra Prata.

Para esta primeira cita da pretemporada, que terá lugar a porta pechada, están citados todos os xogadores do primeiro equipo coas únicas excepcións de Alejandro Gómez, por motivos persoais; e de Caue Herrera, que se incorporará ao equipo nas próximas semanas debido á tramitación dos documentos requiridos polo consulado de Brasil.

Con todo, o plantel non está pechada e desde a xunta xestora prevén que ao longo da pretemporada váianse sumando á dinámica do equipo varios reforzos.

O obxectivo do equipo que dirixirá por segunda tempada consecutiva Irene Vilaboa pasa por conseguir a permanencia sen pasar tantos apuros como no curso pasado no que tiveron que vencer no último partido de liga para asegurar a salvación. A madurez de moitos xogadores que chegaran ao equipo sen experiencia na categoría, así como a consolidación dunha idea de xogo e dun núcleo deportivo sólido convidan o optimismo, aínda que desde o seo do vestiario advirten de que o nivel da liga é alto e que será necesario ofrecer a mellor versión en cada partido para sumar vitorias.

Os xogadores que compoñen polo momento o primeiro equipo teucrista son as fichaxes Álvaro Moreno, Gonçalo Morais, Martín Davila e Joshua Rau, ademais dos renovados Caue Herrera, Ricardo González, Miguel Sío, Alejandro Gómez, Víctor Deco, Iago Rodríguez, Álex Pereiro e Pedro Sánchez.