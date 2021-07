Támara Echegoyen e Paula Barceló salvan unha complicada xornada e colócanse a un punto do liderado

Támara Echegoyen e Paula Barceló nos Xogos Olímpicos de Tokyo © Sailingshots by María Muíña / RFEV

O campo de regatas dos Xogos Olímpicos de Tokyo fixo este venres honra á súa fama de condicións cambiantes propoñendo unha competición moi diferente á das primeiras xornadas, onde reinaban os ventos próximos a 15 nós.

Nesta ocasión, con refachos que roldaban os 6 nós de intensidade, era un día para adaptarse e non perder corda o que debían afrontar Támara Echegoyen e Paula Barceló nunha clase 49er FX de vela que xa superou o ecuador da súa competición.

É o que fixeron a pontevedresa e a súa compañeira de tripulación, xa que a pesar de comezar cun posto 13 na primeira regata da xornada, terminaron cun 4º e un 5º parcial nas outras dúas mangas para manterse na pelexa polas medallas.

Con estes resultados Echegoyen e Barceló soben unha posición na xeral e son xa segundas con 42 puntos, estreitando ademais a distancia que lle separa do liderado que agora ocupan as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (41 puntos), mentres que terceiras marchan as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze (47 puntos).

As grandes damnificadas dunha xornada tan complicada foron as británicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, intratables nas primeiras xornadas e que caeron desde a primeira á cuarta posición tras asinar un 16, un 14 e un 15 posto nas tres regatas.

Con todo nun puño e coas opcións de medalla reforzadas para Támara Echegoyen e Paula Barceló, a clase 49er FX de vela encara á súa recta final a falta de tres mangas clasificatorias máis este sábado e a definitiva Medal Race do luns 2 de agosto, que puntuará dobre.