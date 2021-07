O Arxil debutará nunha renovada Copa Galicia co Ulla Oil Rosalía

O calendario da Copa Galicia de baloncesto xa se coñece. A primeira xornada da competición disputarase na primeira fin de semana de setembro no CGTD, escenario no que o Arxil debutará contra o Ulla Oil Rosalía. Na segunda, fixada para o 7 e 8 de setembro, as verdes recibirán ao Cortegada e, na terceira, prevista para o día 11, ao Maristas.

O campión do grupo pasará ás semifinais, que se disputarán o 17 de setembro. Mentres que o subcampión xogará unha eliminatoria previa contra o Celta en día 14.

Na antesala da final agarda o Baxi Ferrol, que se enfrontará ao gañador da eliminatoria anterior, mentres que o Ensino fará o propio na outra semifinal contra o campión da fase de grupos. A final, con sede aínda por designar, celebrarase o día 19.

Este cambio de formato na competición autonómica que serve cada ano de pretemporada para os principais equipos de Galicia permitirá ao Arxil disputar un mínimo de tres partidos, con posibilidades de medirse na fase final a conxuntos de superior categoría.

O inicio dos adestramentos no conxunto pontevedrés está previsto para o 1 de setembro. Agora, a dirección deportiva traballa na renovación delas xogadoras e no peche de catro reforzos para o primeiro persoal que acheguen un salto de calidade.

Cumprir coas esixencias económicas da competición e confeccionar un equipo competitivo é un reto maiúsculo ao que cada ano enfróntase a directiva arxilista. Coa intención de facilitar este labor, o club busca a forma de incrementar os ingresos a través de novos patrocionios, colaboracións, publicidade ou socios, cuxa campaña de captación anunciarán nas próximas datas.