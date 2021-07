Támara Echegoyen métese de cheo na pelexa polas medallas tras unha gran remontada

Támara Echegoyen e Paula Barceló nos adestramentos previos ao comezo dos Xogos Olímpicos de Tokyo © Sailingshots by María Muíña / RFEV

Golpe enriba da mesa de Támara Echegoyen e Paula Barceló na segunda xornada de competición olímpica na clase 49er Fx de vela.

A regatista pontevedresa e a súa compañeira de tripulación sobrepuxéronse ao seu accidentado debut en Tokyo 2020 para sumar tres podios parciais e meterse de cheo na pelexa polas medallas cando se chega ao ecuador da fase de clasificación.

Echegoyen e Barceló xa demostraran na súa estrea un bo estado de forma, só penalizado por un envorco cando navegaban na cabeza e unha penalización por un fóra de liña, e na segunda xornada celebrada este mércores no campo de regatas de Sagami confirmaron esas sensacións estando sempre entre as mellores.

Na primeira manga do día a parella española comezou na cabeza e mantívose liderando ata o tramo final, no que foron superadas polas holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz. A pesar diso o seu segundo posto parcial supoñía o inicio da súa escalada na xeral ao colocarse quintas.

Esa remontada tivo continuidade na segunda regata das tres previstas, unha manga na que Echegoyen e Barceló repetiron posto de podio ao entrar en meta na terceira posición só por detrás das representantes danesas e as británicas, outras das máximas favoritas. Nese momento eran xa cuartas na clasificación provisional empatadas coas holandesas, terceiras, con 17 puntos.

Faltaba unha última proba e seguiu a tendencia, porque as campioas do Mundo empezaron dominando a regata que pechaba o día conseguindo finalmente un terceiro posto vendo como algunhas dos seus rivais fallaban e asaltando as posicións de podio na xeral.

Con este resultado Támara Echegoyen e Paula Barceló conseguen chegar ao ecuador da fase clasificatoria na terceira posición con 20 puntos. Só as superan as británicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey (13 puntos) e as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (18 puntos), mentres que as danesas Marie Thusgaard Olsen e Ida Marie Baad Nielsen son cuartas (24 puntos).

Por diante restan aínda outras seis regatas entre venres e sábado antes da definitiva Medal Race do luns 2 de agosto, pero chegoyen demostrou que vai a por todas, coa súa segunda medalla olímpica entre cella e cella.