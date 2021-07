Salto cara a Europa do Tenis de Mesa Monte Porreiro, que xogará a ETTU Cup: "É un feito histórico na cidade"

Recepción no Concello ao Tenis de Mesa Monte Porreiro © Cristina Saiz Recepción no Concello ao Tenis de Mesa Monte Porreiro © Cristina Saiz

Xa é oficial. O Tenis de Mesa Monte Porreiro xogará competición europea a próxima tempada, concretamente a ETTU Cup.

O club pontevedrés fixo oficial este martes a súa inscrición no segundo torneo continental en importancia tras a ETTU Champions League, converténdose deste xeito no segundo equipo da cidade en dar o salto a Europa seguindo o camiño da SD Teucro máis de 25 anos despois da súa participación na Copa EHF de balonmán (95-96).

"É un día emocionante que vai quedar na nosa historia. Teremos o orgullo de levar o nome de Pontevedra e de Monte Porreiro por Europa", sinalou o director deportivo da entidade, Nando Álvarez, acompañado do presidente, Lucho Álvarez; do alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores; e do deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez.

"É un feito histórico na cidade", resaltou Lores sobre un logro que "pon de relevancia o bo traballo que se está facendo", explicou á súa vez o deputado provincial.

O Monte Porreiro quita así a espiña de hai un ano, cando un tecnicismo na normativa da Federación Española impediulle debutar en Europa tras clasificarse polo seu papel na Superdivisión. "A vida sempre cha devolve", recoñece Nando Álvarez, e é que por aquel entón o equipo pontevedrés foi excluído por non disputar a Copa do Rei. Nesta ocasión con todo, tras ser sétimos na máxima categoría, ocuparán a última das prazas para xogar competición continental porque outros dous clubs non cumpriron con ese requisito, o CD Huétor Vega e o CTM Murcia.

"Creo que vai ser un paso adiante, sobre todo pola ilusión que xerou", defende o responsable do Monte Porreiro sobre un reto europeo que vai supoñer un "salto cualitativo e cuantitativo importante" a nivel orzamentario. Para iso "estivemos pensando sistemas para ampliar o orzamento", sinalou Álvarez. Un deles será unha campaña de socios-colaboradores por valor de 30 euros anuais que permitirá ademais de ver os encontros en directo beneficiarse de descontos e vantaxes con empresas da zona.

En canto á competición, a ETTU Cup, esperan poder optar a ser sede da competición durante a fase de grupos. "Sería algo súper bonito", recoñece Nando Álvarez, aínda que iso dependerá da Federación Europea.

Lonxe quedan xa os inicios dunha entidade deportiva que hai case 23 anos "naceu simplemente para ensinar un deporte a nenos e nenas para que non estivesen nas rúas", rememorou o seu director deportivo ilusionado coa tempada que se presenta no horizonte.