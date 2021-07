Suspenden o torneo da xira galega de balonmán praia en Sanxenxo pola alta incidencia de covid

A mala evolución con respecto aos indicadores de afectación pola covid que está a experimentar nos últimos días o Concello de Sanxenxo motivaron a suspensión do torneo da xira galega de balonmán praia previsto no municipio durante a fin de semana.

"O incremento de casos positivos nos últimos días na zona, fan que tanto a Federación Galega de Balonmán como o Concello de Sanxenxo decidan non contribuír aínda máis á masificación da localidade", xustifica a federación sobre a decisión de suspender a proba.

A proba de balonmán praia prevía unha asistencia próxima ás 3.000 persoas entre deportistas e acompañantes, calculan desde a organización, polo que "non nos permitiría garantir as condicións de seguridade óptimas dentro do contexto no que se ía a celebrar", defende a Federación Galega.

"Estamos convencidos de que é a opción máis sensata neste momento", resaltan.