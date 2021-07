O Arosa renova o seu pelotón vigués: Campillo, Pedro García, Coti e Róber Fernández

O 'coche de Vigo' seguirá percorrendo a próxima campaña a distancia que separa a cidade olívica con Vilagarcía.

O Arosa pechou a renovación do seu pelotón vigués, catro futbolistas de peso no plantel do ascenso a Segunda RFEF e que seguirán por tanto defendendo a camiseta arlequinada.

Cun divertido vídeo o club da Lomba anunciou a continuidade de Alberto Campillo, Pedro García, Sergio Cotilla e Róber Fernández, xogadores cos que dá un importante salto na súa planificación deportiva ao pasar a contar con 16 pezas confirmadas no seu novo proxecto xunto aos fichados Pablo Porrúa, Luis Nuño, Luismi e Diego Diz e os renovados Álex Cobo, Pedro Beda, Manu Táboas, Mon, Jorge Fajardo, Ross, Julio Rey e Sidibé.

Desta forma Campillo cumprirá a súa segunda campaña no Arosa, no que aterrou tras unha ampla traxectoria na Segunda B en clubs como o Pontevedra, Coruxo, Ourense e Celta B. Aos seus 33 anos o central está chamado a ser un dos homes fortes do equipo que dirixirá Jorge Otero tras un ano en Terceira no que xogou 22 partidos, todos eles de titular, e destacou con tres goles.

Xunto a el na zaga repetirá Sergio Cotilla 'Coti' para afrontar no seu caso o seu terceiro curso en Vilagarcía. No último o ex do Rápido de Bouzas acumulou 27 encontros, 26 deles como titular.

Pola súa banda na medular seguirá por terceiro ano o centrocampista Pedro García, un 'todocamiño' tamén con anos de experiencia na categoría de bronce no Pontevedra, Rápido de Bouzas, Somozas e Celta B.

Por último o atacante Róber Fernández vivirá a súa terceira tempada na Lomba, onde chegou procedente do Ourense CF. Na liga recentemente finalizada chegou a disputar 25 encontros anotando dous goles.