Galicia, Asturias, Madrid e Castela e León: Así será o grupo da Segunda RFEF para Pontevedra e Arosa

Pontevedra Club de Fútbol e Arosa SC xa coñecen a que equipos se medirán a próxima tempada na Segunda RFEF.

Os clubs da cuarta categoría do balompé nacional reuníronse este luns coa Real Federación Española de Fútbol para votar as proposta de división para os 5 grupos da competición, así como para coñecer as datas clave da próxima tempada. Todo iso a expensas da súa aprobación definitiva por parte dos organismos federativos.

Nesa votación impúxose a 'Opción D' na que os equipos galegos (Pontevedra, Arosa, Coruxo, Compostela, Arenteiro e Bergantiños) verán as caras na liga regular dentro do Grupo I contra asturianos (Marino de Luanco, Real Avilés, Llarena, UP Langreo e Ceares), madrileños (Navalcarnero, Leganés B, Móstoles e UD Adarve) e parte de Castela-León (Salamaca CF UDS, Cristo Atlético e Gimnástica Segoviana).

Desta forma, ao partir a autonomía castelán-leonesa en dúas, granates e arlequinados non se cruzarán cun dos 'cocos' da Segunda RFEF como será previsiblemente o Numancia, que pasa ao Grupo III.

O inicio de liga fixouse ademais para o próximo 5 de setembro e o final da fase regular terá lugar o 15 de maio, quedando reservado o 22 e 29 de maio para os play-off. Cabe lembrar que o campión de grupo conseguirá o ascenso de maneira directa, con catro prazas de play-off por grupo e cinco descensos directos máis un play-out cos catro peores equipos que conclúan no posto 13º.

Os grupos da nova Segunda RFEF son: