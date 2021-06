O Arosa é equipo de Segunda RFEF tras superar o Somozas na final polo ascenso (2-0)

Play off de ascenso a Segunda RFEF entre Arosa e Somozas na Lomba © Cristina Saiz Play off de ascenso a Segunda RFEF entre Arosa e Somozas na Lomba © Cristina Saiz

O Arosa xa é equipo de Segunda RFEF tras impoñerse ao Somozas por dous goles a cero na Lomba. O equipo de Rafa Sáez sentenciou na primeira metade con goles de Javi Fontán e Kilian e conmemora co ascenso de categoría, 28 anos despois, o seu 75 aniversario.

Saíu a por todo o equipo arlequinado, arroupado por unha afección que non cesou de animar desde o minuto uno e ata o asubío final. Así, aos cinco minutos xa tivo a primeira ocasión por mediación de Pedro Beda, que aproveitou un erro defensivo no pase ao gardameta pero o seu disparo saíu desviado a córner.

Pouco despois, no minuto 7, o Arosa si que viu porta. Javi Fontán entrou pola banda, cedeu a Kilian que lle devolveu o esférico para que batese a Marcos Souto. A afección celebrou o gol como unha vitoria, pero aínda quedaba moito por diante.

Apertou un pouco máis o Somozas, que se estaba vendo superado polos locais e ao que os nervios estaban a traizoar, cometendo faltas perigosas que estaban a custar tarxeta amarela.

Os de Rafa Sáez estaban a gozar do seu xogo, xerando perigo na área visitante sobre todo por parte de Kilian, que sentenciou no minuto 25 co segundo gol do partido.

O Somozas estaba derrotado, o técnico pedía un pouco máis ao seus pero o Arosa non daba por perdido un só balón.

Na segunda metade o técnico local fixo os cambios pertinentes fortalecendo ao seu equipo en tarefa defensiva e gañar o partido que daba o ascenso a Segunda RFEF 28 anos despois. E vaia ano para celebralo, o do 75 aniversario.

AROSA (2): Álex Cobo, Javi Fontán (Campillo, min. 85), Piay, Ross, Cotilla, Sidibé, Pedro García, Mon (Pablo Pillado, min. 85), Julio Rey (Adrián Gómez), Kilian (Jorge Fajardo, min. 64) e Pedro Beda (Joel Sanabria, min. 78).

SOMOZAS (0): Marcos Souto, Toni (Bruno Bellas, min. 70), Pacheco, Garrido, Cabarcos, Leira (Dani, min. 70), Novoa, Marcos Álvarez, Pablo Rey, Luís Chacón e Luís Nuño (Iago Blanco, min. 64).