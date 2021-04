Iván García, bronce no Campionato de Europa Sénior de Taekwondo

O taekwondista do Mat's de Marín, Iván García, logrou este domingo a medalla de bronce no Campionato de Europa Sénior de Taekwondo celebrado na capital búlgara, Sofía. Pola contra, Sara Cortegoso quedou eliminada en primeira rolda ao perder coa rusa Larisa Mevedeva o venres.

Iván García pechou o europeo cun valioso terceiro posto. O de Marín, que chegaba con "moi boas expectativas" ao seu primeiro Europeo Sénior, mostrou un espectacular estado de forma e logrou a súa primeira medalla continental.

En primeira rolda venceu a Dejan Georgievski (Macedonia) nun combate complicado no que Iván non se atopou cómodo pero aproveitouse do marcador para facer a vitoria final por 24-11.

En cuartos de final, enfrontouse ao ouro olímpico en Río e Campión do Mundo Radik Isaev (Acerbaián), igual que fixo na final do Open de Turquía e, usando as mesmas armas, impúxose por 16-19.

Xa en semifinais, as varias veces campión de Europa, o bielorruso Arman- Marsha Silla, noqueó a Iván, que se fixo co bronce.

Pola súa banda, a pontevedresa do Mace Sport, Sara Cortegoso, quedou sen opcións xa en primeira rolda, perdendo coa rusa Larisa Medvedeva, campioa de Europa sub-21 en 2019. A loita estivo axustada ata os instantes finais, nos que a rusa se escapou 16-10.

Cortegoso recoñece que non tivo boas sensacións e que non estaba moi satisfeita co resultado e xa pensa en "seguir adestrando e corrixindo os erros cometidos".