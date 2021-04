O Cisne rexorde das súas cinzas para superar con fartura o Guadalajara (29-25)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Guadalajara no Municipal © Cristina Saiz Partido da Liga Asobal entre Cisne e Guadalajara no Municipal © Cristina Saiz

Pelexou e levou o seu merecido o Dicsa Modular Cisne este sábado diante da súa afección. O equipo de Jabato, obrigado a gañar para tentar pelexar pola permanencia en Liga Asobal, rexurdiu das súas cinzas para cumprir a súa parte e derrotar a un Guadalajara que foi a remolque desde o bocinazo inicial.

Non puido empezar mellor o encontro para o Cisne, que se puxo cun parcial de 3-0 aos dous minutos grazas ao espectacular inicio de xogo de Jorge Villamarín que, con dúas paradas consecutivas, facía as delicias dun Municipal envorcado no seu equipo.

Anotou Pablo Paredes para reducir distancias para o Guadalaxara, pero Álvaro Preciado e Carlos Álvarez encargáronse de seguir ampliando o colchón cisneísta en ata catro goles. A Mariano Ortega non lle gustaba o que estaba a ver e paraba o cronómetro para fortalecer a súa defensa, limitando as chegadas dun Cisne que anotaba todos os seus ataques.

A figura do veterano Hombrados apareceu para frear ao equipo branco, que quedaba en inferioridade numérica tras a amoestación a Gonzalo Carró. Perigaba a vantaxe para o Cisne, que empezou a estrelarse co gardameta visitante e vía perigar unha vantaxe que se estaba facendo cada vez máis curta e que se chegaba a igualar tras os erros de Carró, que regresou á pista, e de Carlos Álvarez nos seus lanzamentos (8-8, min. 12).

Parou o cronómetro Jabato ante as imprecisións coas que se estaba atopando o seu equipo de fronte ao gol e, despois de case tres minutos sen anotar, Preciado devolveu ao Cisne e deu paso aos minutos de maior igualdade do encontro nos que Villamarín e Hombrados foron os claros protagonistas (12-11, min. 22).

Maior relevancia tivo o gardameta branco, que se estaba volvendo un pesadelo para o ataque do Guadalaxara con catro paradas nos consecutivos ataques do rival. Non desaproveitou o equipo branco a ocasión e colocouse cunha valiosa vantaxe de tres goles cando quedaban tres minutos para o descanso (15-12), superioridade reducida polo gol de Jose Román, último tanto do primeiro acto (15-13).

O paso polos vestiarios sentou ben aos locais, que non querían deixar escapar a vitoria que lles dese esperanzas na loita pola permanencia en Liga Asobal. Así, aos cinco minutos disputados xa se poñían con catro goles de distancia, diferenza que se ampliou aos dez minutos de xogo (21-16).

A partir de aí o Cisne foi a menos, cometendo erros nos pases que se traducían en goles dun rival que se colocaba a un gol da igualada no momento no que se alcanzaba o cuarto de hora (22-21). O equipo de Jabato non podía baixar os brazos e sabíao, necesitaba unha reacción e de novo chegou para endosar tres goles consecutivos a un Guadalajara que comezaba a ver perigar o partido ( min. 17, 26-22).

Dariel García e Savini aparecían para devolver a esperanza ao seu equipo, obrigando ao técnico branco a parar o tempo dando paso aos instantes finais de xogo nos que as imprecisións causadas polos nervios traducíronse nun parcial de 3-3 que deu a vitoria ao Cisne por 29-25.

A pesar do resultado, o equipo pontevedrés segue estando obrigado a vencer nas xornadas que quedan para ter opcións para permanecer en Liga Asobal a próxima tempada.

Consulta as estatísticas do Dicsa Modular Cisne-Guadalajara.