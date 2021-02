A dificultade de viaxar a competir a Canarias en tempos de covid, segundo a experiencia do Arxil

A pandemia complica, e moito, o día a día da maioría de equipos que compiten en categoría nacional, e máis se como o Club Baloncesto Arxil deben viaxar fóra da península, no seu caso a Canarias.

O conxunto pontevedrés afrontou a última fin de semana unha dobre xornada nas Illas, a primeira para recuperar un duelo aprazado no seu día polo virus e que supuxo un importante quebranto económico ao ter que dobrar o gasto previsto. De feito axustouse o calendario para xogar o encontro coincidindo co outro desprazamento a Canarias da tempada.

De regreso a Pontevedra, agora a entidade arxilista relata as súas 'aventuras' e os inconvenientes que tivo que superar para cumprir cos seus compromisos na Liga Feminina 2 en plena pandemia.

En concreto o Arxil puxo rumbo a Canarias o pasado xoves pola tarde vía aérea, voando con escala en Madrid e comprobando como "o avión estaba completo no seu aforo, sen distancias de seguridade ou pasaxeiros quitando a máscara", relata o club.

Unha vez en Tenerife colleron a súa última combinación a Lanzarote. Esperaba o Magec Tías nun pavillón no que tiveron que cambiarse utilizando un almacén e no que non puideron ducharse, tendo que regresar ao hotel para iso e aínda por encima tras encaixar unha dolorosa derrota.

De volta a Tenerife co que non contaba a expedición pontevedresa é cun tempo de choiva e vento, máis propio de casa que das Illas. Polo menos no seu segundo encontro, na matinal do domingo, conseguían un triunfo reparador fronte ao Adareva.

Aínda faltaba a viaxe de volta no seu particular maratón, con voo ata Madrid e traslado por estrada en dúas furgonetas ata Pontevedra, atravesando choiva e neve para chegar ás 6.00 horas do luns a casa. Toda unha pequena odisea.