Dura competencia para Pablo Dapena no seu primeiro grande reto da tempada, o Challenge Miami

A volta á competición de Pablo Dapena será cun exame para nota, sempre que a pandemia o permita.

O pontevedrés ten previsto estrear tempada o 12 de marzo no Challenge Miami, unha proba que acaba de dar a coñecer a súa lista final de rexistrados e na que figuran triatletas do máximo nivel.

Así, ademais do pontevedrés na liña de saída da carreira estadounidense figuran outros campións do Mundo como o canadense Lionel Sanders ou o alemán Jan Frodeno, campión tres veces en Hawaii e ouro olímpico en 2008. Outros nomes de gran nivel será o estadounidense Tim Ou' Donnel (campión mundial de longa distancia en 2009 e dobre medallista no Ironman de Hawaii), o belga Bart Aernouts (segundo en Kona en 2018) ou Rudy Von Berg, entre outros.

Todo un reto para un Pablo Dapena que despois dunha tempada en branco e tras deixar atrás unha molesta lesión no psoas prepárase a conciencia esta pretempada con base na illa canaria de Lanzarote.

O Challenge de Miami é a primeira carreira que aparece no seu calendario da tempada, nunha proba que contará cunha distancia de 1.900 metros de natación, 60 quilómetros de ciclismo e 17,7 quilómetros de carreira a pé. Todo elo nun escenario de excepción, xa que igual que sucede en Daytona utilizará para o seu percorrido un circuíto de velocidade, o Homestead-Miami Speedway.

Tras esta cita, e se todo transcorre segundo o previsto Dapena centrarase de momento nas probas da franquía Chellenge, da que é embaixador, participando tamén en Lisboa (27 de marzo), Mogan- Gran Canaria (9 de maio) e posiblemente no Challenge Riccione, en Italia.