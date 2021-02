LaLiga Exhibition, desde Pontevedra a Latinoamérica da man de Manuel Gago e Elías Espiñeira

Manuel Gago, CEO de Global Events Latinoamérica © Global Events Latinoamérica Elías Espiñeira, adxunto á dirección xeral de Global Events Latinoamérica © Global Events Latinoamérica

Coincidiron no Pontevedra Club de Fútbol hai xa moitos anos, na etapa de Nino Mirón na presidencia. Por aquel entón Manuel Gago, ex xogador granate, encargábase da dirección de márketing da entidade, mentres que Elías Espiñeira ocupaba o posto de director xeral.

Agora, anos despois, tras pasar por diferentes ocupacións, Gago en empresas do sector da alimentación e investimento e Espiñeira máis enfocado ao deporte con cargos no Mirandés ou o Real Jaén antes de ser director de partido da liga, ambos os dous volven coincidir e tamén co balompé como nexo de unión traballando desde a cidade do Lérez.

Desde casa e a través da empresa Global Events Latinoamérica, serán os encargados de comandar o novo proxecto da liga de Fútbol Profesional en América Latina e que busca apoiar a súa expansión a este mercado. Trátase de LaLiga Exhibition, que durante a segunda metade de 2021 prevé estrearse en Chile e México para despois chegar a Colombia, Brasil e Perú.

"Pásanos con calquera das empresas que temos. Hoxe en día, e máis coa pandemia os negocios levan desde calquera lado. Nós temos a base en Pontevedra porque eu quería vivir aquí", recoñece Gago, CEO de Global Events Latinoamérica.

A intención do proxecto, no que tamén participan grandes investidores como o chileno Andrés Navarro ou o galego Ignacio Rivera, é segundo La Liga dar un paso máis na expansión internacional acompañando aos clubs no achegamento aos afeccionados globais que seguen a competición, ao redor de 3.000 millóns de seguidores en todo o mundo. Nesta exposición os afeccionados terán dúas zonas de experiencias: un zona de libre acceso, sen tempo determinado, na que poder gozar de diferentes xogos e unha zona de restauración; e un percorrido pechado onde poder vivir como é un vestiario, a saída ao campo ou unha sala de prensa.

"Gústanos moito dicir que non é unha exposición estática como un museo, senón que vai ser por moi experiencial, participativa", explica Manuel Gago. Así ademais da historia dos grandes clubs nacionais como o Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid "daremos a coñecer o estadio do Granada, o escudo do Elche ou a historia que ten coa canteira o Athletic Club, ese é un pouco o corazón do proxecto". Poderase, relata, "vivir unha réplica dunha saída do túnel de vestiarios, tirar un penalti virtual, ou chegar e dicir que son de Celta e fanche o teu cromo personalizado coa túa camiseta, o teu nome... Ademais todos os días vai pasar algo, como firmas de autógrafos, visitas dos embaixadores da liga como Puyol, Morientes...".

Todo un reto que sería redondo se o club que lles uniu no seu momento, o Pontevedra Club de Fútbol, chegase a ser un dos compoñentes da Liga de Fútbol Profesional. "Temos catro anos e nunca se sabe", sinala Gago soñando con que se de esa circunstancia no futuro. "Sería fantástico para nós, pensa que o día a día disto como director xeneral vai levar Elías, e eu estou un pouco máis na parte directiva. Somos dous ex-granates, eu polo menos crieime desde os 9 anos alí e para min o Pontevedra o é todo, non só a nivel deportivo senón como persoa". Sería a guinda a nivel persoal para un proxecto con ADN pontevedrés no que envorcaron todos os seus esforzos.