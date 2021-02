Luisito, logo da súa reestrea en Pasarón: "Al equipo solo le faltó el gol"

Debut de Luisito no partido de liga de Segunda B entre Pontevedra e Guijuelo © Mónica Patxot

O adestrador do Pontevedra, Luisito, mostrouse satisfeito polo traballo do seu xogadores pero decepcionado polo resultado e as oportunidades desperdiciadas despois do empate sen goles fronte ao Guijuelo na súa reestrea no banco de Pasarón. "Na primeira parte puidemos ter o partido solucionado. O máis normal sería ir ao descanso tres ou catro cero. Penalizounos a falta de acerto", dixo o preparador.

Recoñeceu na rolda de prensa posterior ao partido que chegou a temer pola derrota. "Nestes partidos cando perdoas tanto podes acabar pagándoo e puidémolo perder cunha ocasión que quitou Imanol baixo paus", admitiu.

Á marxe do resultado, o de Teo quixo destacar o traballo dos seus xogadores. "Tivemos 60 minutos a un nivel impresionante. Pasamos dificultades durante 10 minutos na segunda parte, pero coa entrada de Jorge volvemos ter o balón. Este é o equipo que eu quero", encomiou, convencido de que anotar un gol na primeira parte conduciría aos seus a unha vitoria "moi fácil".

Luisito mostrouse tamén satisfeito polo traballo táctico dos seus xogadores que, con só un adestramento, souberon interpretar os tres sistemas de xogo que dispuxo sobre o terreo de xogo. Con respecto ao estilo, consígnaa foi clara: "o único que lles pedín foi non andar a gorrazos co balón e xogar por abaixo. Fixérono moi ben, vi a futbolistas a moi bo nivel. É o camiño para seguir. O problema é que teño moi pouca marxe de erro", puntualizou.

Sobre as ocasións desperdiciadas polos seus xogadores, Luisito quixo lanzar unha mensaxe de confianza e agarimo cara a Rufo, que errou catro oportunidades para adiantar aos seus no marcador. "Se alguén ten a titularidade asegurada para o domingo é Rufo. Van xogar Rufo e dez máis. Eu non cambio a un futbolista porque falle tres ou catro goles. O que quero é que as teña. O próximo día de dúas, meterá tres", animou o técnico que tamén tivo boas palabras para Charles, Oier e Óscar.

Pechou a súa comparecencia o adestrador granate cunha mensaxe para a afección. "O equipo vai responder como respondeu hoxe. Van matar, chegaron ao vestiario desfondados. Cada vez imos xogar mellor e hoxe fíxose un partidazo, só faltounos o gol. Aínda que non poidan vir ao campo, que sigan apoiando desde fóra", pediulles Luisito.