O Rally do Albariño regresa tras 12 anos de ausencia: "La intención es que sea para mucho tiempo"

Doce anos despois o Rally do Albariño está preto de converterse de novo nunha realidade regresando con ánimos renovados ás estradas da comarca, onde se daban cita cada ano miles de seguidores para gozar dunha carreira especial.

A culpa diso tena a Escudería Congostra Team Sanxenxo, que traballa para recuperar a proba seguindo desta forma o legado das escuadras Caldas Motor e Salnés Motor, que deixaron de organizala en 2009.

"No era el más antiguo que creo que era el Rías pero sí el que tenía más gente, el que todo el mundo quería correr. Había 150 coches permitidos por la Federación y en el Albariño siempre quedaban 14 o 15 coches en lista de espera", lembra Diego Besada, secretario da Escudería Congostra Team e unha das persoas implicadas no novo proxecto xunto a José Antonio Otero (presidente), Antonio Bermudez (vicepresidente), Diana Rivas (tesoureira) e Jandrín López.

Calendado xa pola Federación Galega, o 19º Rally do Albariño disputaríase os días 18 e 19 de xuño como terceira proba puntuable do Campionato Galego de Rallyes, tras Noia e A Coruña.

Trátase dunha idea que "surgió por la pandemia", explica Besada, "porque veiamos que económicamente a las zonas que tocásemos le iban a dar un poco de fuerza. Lo vimos este año en el Mariña Lucense en diciembre, una zona que estaba muerta por el tema del virus y las cafeterías, restaurantes y hoteles tenían gente".

Ese aspecto foi importante, pero o amor polo deporte do motor fixo o resto. Ademais "el presidente me picó un poco", sinala en referencia ao dirixente da Federación Galega. Desde entón foron buscando apoios que xa atoparon en varios municipios así como na Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.

Tamén no mundo dos rallyes levantouse unha importante expectación respecto diso, xa que "fue salir la noticia y no dejar de sonar el teléfono. Gente incluso que hace años que no corre y que dijeron que este rally tenían que hacerlo sí o sí", recoñece Diego Besada esperando unha importante inscrición só polo feito de estar incluído no Campionato Gallego.

Un presaxio do que está por vir, porque desde a escuadra avanzan que "nuestra intención es que sea para mucho tiempo", dando unha longa vida ao Rally do Albariño.

Se todo sae segundo o previsto, o Albariño contará coa base organizativa da carreira en Sanxenxo, onde se negocia para instalar o parque pechado e celebrar a cerimonia de saída e un tramo-espectáculo o venres día. A iso sumaranse nove mangas cronometradas o sábado 19 en Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldeas e posiblemente Meaño, con tres pasadas a cada trazado.

Os afeccionados do mundo do motor contan xa os días para iso.