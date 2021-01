Quinta vitoria para o Arxil, que sentenciou no último cuarto ante un combativo Rosalía (53-48)

Partido entre Arxil e Rosalía no CGTD © Cristina Saiz

Valiosa vitoria do Club Baloncesto Arxil a lograda este sábado ante a súa afección. Aínda que o equipo de Mayte Méndez estaba incompleto pola ausencia Bineta Ndoye, que se despediu do equipo esta semana, e de María Lago, lesionada no partido do domingo pasado ante Ibaizábal, soubo recompoñerse cando máis o necesitaba para vencer ao Ulloa Oil Rosalía por 53-48 e sumar a súa quinta vitoria esta tempada.

Empezou o encontro cheo de imprecisións para ambos os conxuntos, que cometían erro tras erro ao chegar ao aro. Alcanzábanse os primeiros 5 minutos e o marcador lucía o 2-2, claro reflexo das imprecisións en ataque que se mostraban na pista. Reaccionou o Arxil nos últimos instantes aproveitando os tiros libres dunha Margarita Moreira moi activa en ataque e dunha Natalia López que se facía cos rebotes defensivos (12-9).

O esforzo en defensa das de Mayte Méndez estaba a ser case impecable no segundo cuarto, con todo, de fronte ao aro non estaban tan acertadas. Así, víronse cun parcial en contra de 0-5 que enseguida foi remontado cun triplo da leonesa. A medida que pasaban os minutos o Arxil atopábase máis cómodo e máis activo en ataque, endosando un 9-0 para chegar ao descanso cunha vantaxe de 11 puntos (28-17).

O paso polos vestiarios non veu ben ao Arxil, que viu como as santiaguesas subían a liña defensiva e apertaba o partido para poñerse a tan só 3 puntos. Mayte Méndez aproveitou a baixada de intensidade das súas para parar o tempo e reordenar idéalas pero non xurdiu o efecto esperado, xa que o Rosalía seguiu crecendo ata establecer as táboas a 35 e chegar ao último cuarto con todo por decidir.

Primeiro Forster, e despois Natalia López cun triplo, colocaron ao Arxil con 5 puntos arriba. A bancada empezaba a animarse e as de Pontevedra responderon con catro puntos máis grazas á eficacia anotadora, por partida dobre, de Díaz-Pache (44-37).

Quedaba a metade de tempo por consumirse e o técnico visitante pedía tempo morto. As súas responderon recortando pero sen lograr poñerse a menos de 4 puntos; mentres, o Arxil aproveitaba o pequeno colchón que tiñan para manter o balón na súa posesión e deixar que correse o reloxo para sentenciar en 53-48.

