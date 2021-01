Rufo estará de baixa entre 3 e 4 semanas "en función da súa evolución"

Despexada a incógnita que mantiña en albas ao Pontevedra Club de Fútbol, que xa sabe canto tempo estará de baixa Rufo tras a lesión que se produciu no último partido de liga, fronte ao Racing de Ferrol.

As sensacións inicialmente non eran boas, e aínda que pronto se descartou a posibilidade dunha rotura no seu ombreiro esquerdo, o certo é que os granates perderán ao seu dianteiro por un prazo de entre 3 e 4 semanas "en función da evolución", reflicte o parte dos servizos médicos.

A resonancia magnética á que foi sometido o futbolista revela que sofre unha escordadura acromio-clavicular de grao I-II.

Esta lesión manterá por tanto a Rufo fóra do equipo un par de semanas nun momento clave da competición, causando baixa segura para o duelo deste domingo en Salamanca fronte Unionistas e a seguinte xornada fronte ao Celta B.

Se os prazos prognosticados son os mínimos posibles o 9 granate podería regresar para a visita do Zamora ao Estadio Municipal de Pasarón (7 de febreiro).