Un Arxil de altibaixos termina o seu maratón de partidos con derrota ante Ibaizábal (55-65)

Último partido do maratón en menos de 24 horas para Club Baloncesto Arxil. Despois de caer o sábado nunha axustada derrota ante o Celta, as de Pontevedra recibiron este domingo no CGTD ao Ibaizábal, recuperando a xornada que se suspendeu por casos de covid no equipo rival.

Empezou pasándoo mal o equipo de Mayte Méndez, que se viu obrigada a substituír a María Lago, que tivo que saír en brazos da pista ao lesionarse na primeira xogada do partido. Aínda así, o Arxil repúxose e para chegar ao final do primeiro acto cunha diferenza de dous puntos a favor das vascas (13-15).

Chegaron os erros do equipo de verde nada máis regresar á pista. Non acertaban para canastra e tampouco nos pases, ata que apareceu Sara Castro para volver recortar diferenzas e impedir que o Ibaizábal fósese en máis puntos.

Ambos os equipos precipitábanse nos seus ataques, evidencia reflectida no marcador que escasamente se moveu ata chegar ao descanso. Quedaban 9 segundos e o Arxil estaba cun punto por baixo. Mayte Méndez pediu tempo morto para aproveitar o ataque das súas e atopar a posibilidade de irse con vantaxe ao intermedio. Natalia López saíu ao rescate das pontevedresas e anotou de dúas para poñer o 29-27.

O cansazo tras xogar dous partidos en menos de 24 horas estaba a facer dano a ambos os conxuntos. O Arxil, ao que se lle sumaba a ausencia de María Lago, seguía fallando na súa procura do aro, véndose coa necesidade de remontar o 31-35 que impuxera o Ibaizábal. Parou o cronómetro Mayte Méndez e de novo a leonesa Natalia López aproveitaba a súa efectividade desde a liña de 3 para devolver a confianza ás súas (34-35).

Parecía non dar coa tecla o equipo local, que se empezou a ver contra as cordas cando o seu rival seguía estando máis acertado e volvía irse en 6 puntos. Axustou a presión defensiva o Arxil para reducir diferenzas antes de chegar ao último cuarto e, grazas aos roubos en campo propio e cunha Sara Castro en modo anotadora, reduciron a un punto o resultado (44-45).

Quedaba todo por decidir. Outra vez o conxunto vasco poñía en aprietos ao Arxil, chegando ben ás axudas defensivas impedindo ás locais verse cómodas.

Seguiron consumíndose os minutos e o dano do Ibaizábal era cada vez maior. Quedaba un minuto e o marcador lucía 54-61, deixando sen tempo a un Arxil encho de altibaixos que finalmente terminou caendo por 55-65.