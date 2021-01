Enerxías renovadas para a volta á competición do Bádminton Ravachol

Acabou o descanso para o Bádminton Ravachol Pontevedra, que este sábado 16 de xaneiro (17.00 horas) volve á competición na División de Honra tras o parón do Nadal.

Farao con enerxías renovadas e un equipo reforzado tras as fichaxes de Javier Sánchez e Elena Fernández recibindo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva o Bádminton Rinconada, o equipo máis laureado a nivel nacional con 12 títulos ligueiros no seu palmarés e dous bronces na Copa de Europa.

O plantel sevillano conta con xogadores destacados como Carlos Piris ou Laura Molina, ademais de tres deportistas ingleses de gran nivel. Con todo a presenza destes, do mesmo xeito que a dos británicos do Ravachol, está condicionada pola crise sanitaria e o Brexit.

A esas baixas deberán sobrepoñerse no cadro pontevedrés, que buscará a súa primeira vitoria do curso ante o actual cuarto clasificado.

"Empezar a sumar puntos é fundamental para agarrarnos á permanencia, unha vitoria daríanos un impulso enorme tanto na clasificación como na moral do equipo, e aínda que sabemos que eles son os favoritos, imos deixarnos a pel na pista loitando cada partido", sinalou sobre este enfrontamento o xogador Manuel Brea.