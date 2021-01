O Club Atletismo Rías Baixas, un trampolín para os seus atletas

A formación de persoas e deportistas e a súa promoción. Ese o o obxectivo que o Club Atletismo Rías Baixas defende como principal desde a súa creación.

Por ese motivo a promoción de dúas das súas novas promesas festexouse ao grande no seo da entidade, fiel á súa filosofía.

En concreto os dous primeiros atletas do Rías Baixas en promocionar foron Sergio Coello e David Vicente.

O primeiro deles, tras comezar a súa etapa no club da man de Gonzalo Méndez e seguir despois a súa evolución como saltador ás ordes de Javier Medrano e Jean Marie Okutu, fichou polo Celta de Vigo co obxectivo de consolidarse entre os mellores do seu categorúa.

Máis impresionante é o salto de David Vicente, valista de 16 anos que asinou co Playas de Castellón e que se estreou recentemente coas súas novas cores no Trofeo de Reis organizado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Son os dous primeiros en promocionar, pero no Rías Baixas esperan que sexan os primeiros de moitos nos próximos anos.