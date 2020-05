A FETRI organiza as charlas telemáticas 'Fagamos do Tríatlon un Deporte Seguro'

O luns 4 de maio ás 19:00 horas, darán comezo as charlas organizadas pola Federación Española de Tríatlon (FETRI) baixo o título 'Fagamos do Tríatlon un Deporte Seguro'.

Nesta inauguración, participarán o xefe do Servizo Municipal de Deportes, Jaime Agulló, e o director xeral de Emerxencias do Concello de Pontevedra, Daniel Macenlle, e explorarán por videoconferencia as súas experiencias dentro da faceta organizadora de eventos e a súa visión respecto a as competicións de tríatlon enfocándose no ámbito da seguridade.

Este ciclo de charlas, coordinadas polo director de competicións da FETRI, Jorge García, contará cun persoal de expertos de entidades e firmas procedentes doutros puntos de España. Entre eles atópanse o presidente da Federación de Tríatlon de Castela e León, Amancio Castelo; o director de Operacións Ironman South EMEA, Ferrán Giménez, e o responsable de Lactus Sport, Víctor Martínez, que formarán mesa con Agulló e Macenlle na primeira conferencia.

A inscrición é gratuíta e aberta a todo aquel que estea interesado ata cubrir as 500 prazas que se ofertan. Para participar hai que inscribirse a través da páxina web da FETRI ou no formulario de inscrición.