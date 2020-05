O Concello conta con non poder organizar eventos deportivos polo menos ata o mes de agosto

Pontevedra non renuncia a albergar este ano grandes eventos deportivos, aínda que é consciente da dificultade que iso supón ante a incerteza que provocou a alerta sanitaria.

Polo momento ás cancelacións que xa se foron sucedendo nas últimas semanas, a máis recente a da sexta edición da Gladiator Race, únense as previstas para os próximos meses, e é que desde a concellería de Deportes contan con non poder organizar eventos como mínimo ata o mes de agosto.

"A día de hoxe temos cancelado xuño e posiblemente xullo", recoñeceu a PontevedraViva o concelleiro responsable, Tino Fernández.

Estas previsións supoñen a imposibilidade de levar a cabo citas xa clásicas como o Torneo Internacional de Fútbol 7 Benxamín organizado polo Portero 2000 e previsto para o 13 e 14 de xuño e outras que se pretendían acoller como o Campionato de Europa de Fútbol Gaélico (17-20 de xullo).

"Estamos un pouco a expensas do que nos vaia chegando do Consello Superior de Deportes e o Ministerio", explica o edil, que tampouco conta con poder levar a cabo o Campionato de España Sprint de Piragüismo (31 de xullo ao 2 de agosto) a pesar de que a Federación non o suspendera aínda de maneira oficial.

Para outros eventos con todo trabállase en recolocalos no calendario ou en tentar mantelos ao estar previstos para os últimos meses do ano. É o caso por exemplo da que ía ser a segunda edición do Pro Tour de tríatlon, competición que reúne aos mellores triatletas elite nacionais estreada na Boa Vila a pasada tempada e que estaba xa comprometida a Pontevedra para o mes de setembro.

Pese ao interese, co tríatlon nacional e internacional aínda no aire "eu véxoo moi complicado", asegura Fernández.

Outras citas para tentar conservar no calendario serían a Copa de España de Ciclocrós de categoría C1 prevista para o 3 de outubro, e que supón un paso máis no obxectivo de aspirar a unha proba da Copa do Mundo primeiro e ao Mundial da especialidade despois, e tamén o Campionato de España de Loitas Olímpicas, aprazado da súa data inicial e ao que se lle busca acomodo "cara a final de ano, posiblemente en decembro".

Ademais, o 20 de setembro mantense polo momento a etapa final da Copa de España de natación en augas abertas no encoro de Pontillón do Castro, Verducido.