Un ano despois de ser o centro de atención do tríatlon mundial

Cerimonia inaugural do ITU Multisport Festival © Xan Xiadas Campionato do Mundo de Acuatlón en Pontevedra © Xan Xiadas Javi Gómez Noya proclamouse en Pontevedra campión mundial de tríatlon de longa distancia © Xan Xiadas

Tan preto e á vez tan lonxe da nosa memoria empeza a quedar un evento que supuxo a organización máis complexa das vistas en Pontevedra e toda unha experiencia multicultural difícil de esquecer para toda a cidade.

Falamos dos campionatos do Mundo multideporte de tríatlon, o ITU Multisport, do que este domingo 26 de abril cúmprese xusto un ano do seu inicio. Unha cita que supoñía a celebración dos mundiais de dúatlon, acuatlón, aquabike, tríatlon cros e tríatlon de longa distancia.

Agora, en pleno confinamento e sendo fácil perder a perspectiva do tempo, ao botar a mirada 366 días atrás (ao ser 2020 ano bisiesto) a Boa Vila rememora a semana na que se converteu no centro de atención mundial de tríatlon, con case 4.000 deportistas rexistrados chegados de 54 países. Toda unha explosión deportiva e de público difícil de imaxinar en tempos do coronavirus, con fronteiras pechadas e recomendacións de distanciamento social.

O certo é que o 26 de abril de 2019 a cerimonia inaugural do ITU Multisport foi só un aperitivo do que aínda estaba por chegar nos días sucesivos, entre competicións e calendarios de actividades como os concertos protagonizados por Orquéstraa Panorama, Mercedes Peón ou Dr Queen, entre outros.

O dúatlon foi o encargado de abrir o calendario estritamente deportivo con 1.200 atletas rexistrados. A partir de aí as carreiras foron pasando e as medallas, nacionais e locais, chegando entre as categorías de elite e os grupos de idade. O máis bonito con todo era ver as rúas e terrazas da cidade desbordando vida e unindo culturas.

Así foron caendo as probas co tríatlon cros, o acuatlón e o aquabike ata chegar ao que sería o fin de festa soñado, o 4 de maio, co Mundial de Tríatlon de Longa Distancia. Alí, en próbaa elite, dábanse cita os grandes referentes pontevedreses como Javi Gómez Noya, Pablo Dapena e Saleta Castro. Coas rúas abarratodas de seguidores a armada local non defraudou nunha xornada histórica, facendo vibrar aos seus paisanos como nunca co ouro de Gómez Noya e a medalla de Prata de Dapena, entrando nun Centro Galego de Tecnificación Deportiva en pé.

Tal foi o bo sabor de boca tanto deportivo como organizativo que por unha banda a federación internacional (ITU) deu matrícula de honra a Pontevedra polo seu bo facer, e polo outro o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores deu a súa palabra de "que isto algún día se repetirá" animándose a fixar o novo reto, a Gran Final das Series Mundiais, para a que Pontevedra ten previsto presentar candidatura de cara ao ano 2023.

Queda moito para iso, pero é bonito soñar con vivir máis pronto que tarde un novo evento de tal repercusión internacional. A Boa Vila demostrou estar preparado dabondo para iso.