Jabato e o Cisne amplían o seu vínculo para as dúas próximas tempadas

Jabato nun adestramento do Cisne © Mónica Patxot Partido entre Cisne e Villa de Aranda no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A incerteza sobre o final da presente tempada non impide ao Cisne seguir planificando o seu futuro. O conxunto pontevedrés comeza a semana co anuncio da renovación do adestrador do primeiro equipo Javier Fernández, Jabato, quen seguirá á fronte dos brancos durante as dúas próximas tempadas.

"Estou moi contento de poder seguir. Era algo relativamente sinxelo despois do ano que estabamos a facer. Había que sentar e solucionar pequenos flocos e así foi. Moi satisfeito de que o club siga confiando en min para que sigamos dando pasiños cara adiante. Moi contento de seguir mínimo dous anos máis", declarou o técnico despois de pechar a súa renovación.

Aínda que depende da decisión da Real Federación Española de Balonmán, o próximo curso de Jabato á fronte do Cisne pode comezar nun chanzo máis arriba. O parón pola alerta sanitaria chegou co Cisne no máis alto da táboa e en postos de ascenso directo a Asobal, un dereito que a directiva reclamará no caso de que as circunstancias impidan renovar a competición.

O crecemento da escuadra pontevedresa desde que Jabato tomou as rendas do equipo foi constante. O preparador ciudadrealeño chegou a Pontevedra procedente do Academia Octavio no verán do 2016 despois de que os brancos lograsen a permanencia na súa primeira tempada en Prata, na que Nano González relevou ao adestrador do ascenso Edin Covelo, destituído polos malos resultados do equipo.

Con Jabato aos mandos, o Cisne non só foi mellorando os seus resultados na cancha, tamén adoptou un estilo reconocible e mantivo a súa política de club familiar cun persoal repleto de xogadores da canteira e da cidade. Este ano o equipo atopou dunha vez por todas a regularidade que lle impediu en anos anteriores disputar por entrar na fase de ascenso. O dominio dos brancos na División de Honra Prata foi férreo, pero a pandemia cortou o seu imparable rumbo cara ao ascenso, que terán que reclamar nos despachos se o regreso ao terreo de xogo non se produce.

Con esta nova ampliación de contrato, Javier Fernández seguirá en Pontevedra ata o 2022, o que supoñería un ciclo de seis tempadas á fronte do Cisne, que o preparador non renuncia a ampliar. Ademais, desde o ano pasado o manchego compaxina o seu labor á fronte do Cisne co traballo de seleccionador do combinado xuvenil de España.