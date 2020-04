4 horas de rodete ao día e unha alimentación moi coidada, así son os adestramentos do Supermercados Froiz

Os adestramentos non cesan para os ciclistas do Froiz e, da mesma maneira que o resto de deportistas, continúan coa súa actividade mentres están confinados nas súas casas debido ao estado de alarma decretado pola expansión do COVID-19.

Aínda que non poden saír á estrada para adestrar, están a realizar traballo de rodete. "É moi diferente. Realizan dúas sesións de dúas horas cada unha, unha pola mañá e outra pola tarde", explicou Evaristo Portela, director do Froiz.

O fundamental para el, é que os deportistas non se descoiden fisicamente, por iso traballan a alimentación e para non coller peso e así chegar en boa forma ao final da corentena. Tamén realizan moito traballo mental "eles queren adestrar na estrada pero hai que aceptar a realidade", por iso mantense en contacto co equipo a través de chamadas e asegúrase de que todos estean ben.

Portela está "encantado" con eles, é un equipo "serio e disciplinado" e saben que fai falta tranquilidade e paciencia ata que todo regrese á normalidade, pero mentres iso non pase hai que seguir traballando, "é a nosa obrigación".

En canto ás expectativas de futuro, o seu obxectivo é que o equipo salga o mellor preparado cando se regrese á normalidade. "Vai ser algo novo e diferente, pero teremos un mes de adaptación antes de volver competir", comentou.

Aínda que a situación é diferente á de hai uns meses, o director do Froiz está "moi contento" tanto pola actitude dos corredores como coa atención dos sponsors, xa que, en parte grazas a eles, poden "cumprir mensualmente cos soldos, igual que están a facer o resto de equipos a nivel nacional", explicou.

Coa tempada sen terminar e con todo o ano por diante, o primordial para Portela "é a saúde, antes que os premios e as carreiras", pero espera que pronto se diga unha data para volver á competición, xa que a Volta a Galicia estaba fixada para setembro pero alongarase ata novembro, igual que o resto de competicións profesionais.