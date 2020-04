Promoven unha carreira popular solidaria indoor en favor de Cruz Vermella

As medidas do estado de alarma decretado para reducir os efectos da pandemia do coronavirus obrigaron a cancelar a maior parte dos eventos deportivos. O verán estaba infestado de carreiras populares por todo o país que non se poderán realizar, con todo, a compañía enerxética EDP organizará este domingo a primeira carreira popular solidaria indoor en beneficio da Cruz Vermella.

A cita está programada para o 19 de abril a partir das 10 horas. Apadriñada polo campión do mundo de maratón Martín Fiz, os cidadáns que queiran sumarse a esta iniciativa soamente terán que subir ás súas redes sociais unha imaxe do dispositivo que utilicen habitualmente como podómetro mostrando o número de pasos realizados e engadindo o hashtag #EDPEchaUnCable. Todos os pasos irán desbloqueando diferentes tramos equivalentes a unha cantidade para doar pola enerxética, que inicia a campaña coa entrega de 10.000 euros (equivalentes a dous millóns de pasos) ao plan de emprego da oenegué. O obxectivo é alcanzar os 10 millóns de pasos.

O embaixador da carreira, Martín Fiz, ten previsto dar consellos este xoves a través das redes sociais de EDP para afrontar esta proba e para manterse en forma durante o confinamento.

Durante o día da proba, poderase coñecer con exactitude os pasos xerados e seguir a doazón obtida a través da web: https://experienciasedp.com/running/edpechauncable