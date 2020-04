A Epic Race de BTT reduce distancias e busca nova data no calendario

É unha das moitas cancelacións que se están producindo como consecuencia da alerta sanitaria do Covid-19, pero a organización da Epic Race de BTT négase a dar por perdida a que tería que ser a súa cuarta edición.

A proba ciclista de resistencia, que transcorre por pistas e montañas de gran parte da provincia de Pontevedra, estaba prevista para os días 29, 30 e 31 de maio e agora busca unha nova colocación no calendario.

"Estamos a estudar as diferentes opcións, tentando ser solidarios coas outras organizacións que xa teñen as súas datas marcadas, e garantindo que os múltiples permisos necesarios poidan ser trasladados a esa nova data", sinalaron desde a organización, a cargo de Global DxT.

Trátase dun traballo considerable, e é que para a celebración desta competición necesítanse multitude de permisos de concellos e comunidades de montes. Non en balde o pasado ano atravesou ata 7 municipios con 550 quilómetros de percorrido na súa versión máis longa, todo iso en formato 'non stop' para os participantes en todo un reto de resistencia.

Precisamente nas distancias, e tendo en conta a dificultade de adestramento á que se están vendo obrigados os deportistas, a Epic Race decidiu reformular a carreira para adaptala ás condicións actuais, o que pasa por reducir a quilometraxe.

Desta forma a Epic Race de BTT 2020 pasará a ter 300 quilómetros de percorrido con 8.500 metros de desnivel acumulado positivo e un límite de 28 horas que se poderán completar en solitario ou en grupos de 2 e 3 participantes, cunha opción máis reducida aínda de 200 quilómetros.

A pesar de todos os inconvenientes, as inscricións para participar na proba seguen abertas coa garantía por parte dos organizadores de devolver o custo no caso de non poder levar a cabo o evento por causa do coronavirus ou que a nova data non se adapte á dispoñibilidade dos xa rexistrados.