Propoñen bautizar os campos da Xunqueira co nome de Manolo Barreiro

Inauguración da nova sede pontevedresa da Federación Galega de Fútbol, coa presenza de Manolo Barreiro © Diego Torrado

O grupo socialista da corporación municipal de Pontevedra levará ao próximo pleno a petición de bautizar aos terreos de xogo da Xunqueira co nome de Complexo Municipal de Fútbol Manolo Barreiro Lores, en homenaxe ao presidente de honra da delegación pontevedresa da Federación Galega.

Esta proposta, promovida a partir dun escrito asinado por nove entidades deporticas da cidade, coincide coa celebración do aniversario de Barreiro, que cumpre 95 anos.

Atlético Estación, Agrupación Xuvenil de Lérez, Agrupación Cultural e Deportiva A Seca, CD Lérez, Escola de Fútbol Porteiro 2000, Integración Deportiva Pontevedra, Pontevedra CF, Salgueiriños CF e San Andrés CF son os nove clubs que iniciaron este movemento, aínda que a súa idea inicial era poñerlle este nome só a un dos campos de fútbol, algo que desde a concellería de Deportes ampliaron a todo o recinto.

"É moi de resaltar que a meirande parte das asociacións deportivas que levan traballando durante anos por e para ou fútbol non concello de Pontevedra presente unha iniciativa para homenaxear a un veciño a través da denominación dun campo de fútbol municipal co seu nome. Compartimos opinión coas entidades sobre a importancia de facerlle unha merecida homenaxe a unha das persoas máis relevantes non fomento do fútbol base local, ligada a este durante máis de medio século”, sostén o concelleiro de Deportes, Tino Fernández.

Manuel Barreiro Lores dedicou máis de 57 anos da súa vida ao traballo altruísta de fomentar o deporte do balompé entre os máis novos da sociedade pontevedresa. Foi secretario da Delegación de Pontevedra da Federación Galega de Fütbol e logo delegado ata a súa retirada no 2011 con 86 anos.