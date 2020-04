VÍDEO.- O Club Amigos do Baloncesto súmase ao 'Queda na casa'

O Club Amigos do Baloncesto quixo sumarse á iniciativa dos equipos deportivos de realizar un vídeo cunha mensaxe de ánimo e apoio para soportar estes días de corentena.

É por iso que, seguindo a idea de Susi, unha das nais do equipo, o equipo Premini Masculino Amarelo lembra que "pronto verémonos nas canchas" a través dun vídeo no que se utiliza o tema colaborativo 'Queda na túa casa' que, xunto a 'Resistiré', converteuse no himno do confinamento.

Na peza, os xogadores do equipo premini masculino e a súa adestradora Susana, demostran a súa habilidade coa pelota e a canastra e envían mensaxes positivas a través de debuxos porque "xuntos somos invencibles" e "podemos contra o coronavirus".