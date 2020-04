A Federación de Vela defende o confinamento de Támara Echegoyen e o equipo preolímpico no CEAR de Santander

A decisión de gran parte do equipo preolímpico de vela, apoiado pola Federación Española, de pasar estes días de confinamento recluídos en grupo no Centro de Alto Rendimento (CEAR) que xestiona a federación nacional en Santander provocou certas críticas ao entender que non están a cumprir coas medidas decretadas no estado de alarma e que a súa situación supón un agravio con respecto a outros deportistas de elite que se esforzan por non perder a forma sen saír dos seus domicilios.

Tanto é así que ata a propia Federación Española (RFEV) viuse obrigada a sacar un comunicado para defender a situación de deportistas como a pontevedresa Támara Echegoyen, que se atopa recluída na instalación santanderina xunto á súa compañeira no 49er FX Paula Barceló e regatistas como Diego Botín, Jordi Xammar, Nicolás Rodríguez, Iago López Marra, Patricia Cantero, Silvia Mas, Joan Cardona e Álex Muscat e os adestradores Víctor Payà, Gustavo Martínez e Santiago López-Vázquez. Todos eles iniciaron o peche cando aínda non se sabía que iba a suceder cos Xogos Olímpicos de Tokyo.

Segundo a federación, tras a cancelación de probas internacionais como o Trofeo Princesa Sofía de Palma previo ao decreto de estado de alarma e co fin de illar aos deportistas ante o risco de contaxio tras estar a convivir con regatistas doutros países "a RFEV expúxolles a posibilidade de poñerse en corentena preventiva na súa casa do centro de preparación de Santander; onde o equipo ten a súa base e onde residen cando non hai desprazamentos por competicións ou adestramentos".

"A maior parte do equipo acolleu a medida de bo grado e, de maneira voluntaria, confináronse na súa casa común de Santander, onde non poden adestrar pero si traballar noutras facetas máis técnicas da súa especialidade, e baixo a supervisión da doutora da RFEV", sinala o comunicado.

Esta decisión foille comunicada ao Consello Superior de Deportes, que recomendou o peche do Centro de Alto Rendemento como fixo co resto de instalacións deste tipo ao longo de todo o territorio, aínda que para a federación de vela o CEAR pechouse ao público "permanecendo nel só os deportistas do equipo xa que estes viñan dunha situación potencial de risco".

Segundo explican ás dúas semanas de estar confinados un deportista do equipo mostrou algúns síntomas leves compatibles cunha infección de vías respiratorias altas, pero sen chegar a ter temperatura que puidese ser considerada febre, polo que iguiendo os protocolos oficiais informouse o Servizo Cántabro de Saúde que determinou un illamento de dúas semanas para todos eles.

Para a presidenta da RFEV, Julia Casanueva, "a decisión de reunir aos deportistas aquí, no canto de mandalos ás súas casas, cos seus pais ou familia, é o máis responsable que podiamos facer e expúxose de maneira voluntaria. Estiveran dúas semanas con centos de deportistas de distintas nacionalidades convivindo e mandarlles a casa fose un risco para eles e toda a súa contorna", defendeu.

Con todo quedan pendentes de que se lles comunique a maneira de obrar a partir de agora, polo que o peche dos deportistas podería chegar ao seu fin nos próximos días.