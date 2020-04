Sesións virtuais de adestramento, a nova iniciativa da Federación Galega de Piragüismo

A Federación Galega de Piragüismo, por medio da súa dirección deportiva, ofrecerá a partir do luns 6 de abril unha serie de sesións virtuais de adestramento en ergómetro para todos os deportistas que queiran participar.

As actividades abarcarán as diferentes disciplinas de canoa e kaiak e realizaranse todos os días entre as 12:00 e as 13:00 baixo a supervisión de técnicos da federación a través da plataforma Zoom.

Esta idea, tal e como explica a FGP, xorde despois de comprobar que os piragüistas españois e do resto do mundo continuan coa súa preparación desde as súas casas nos simuladores adaptados desde que se decretou o estado de alarma polo COVID-19.

Por iso, con esta actividade, súmanse ao Programa de Achega de Coñecementos que se está celebrando desde o pasado 30 de marzo e que tivo un éxito de participación con máis de 100 deportistas diarios.

Para acceder aos adestramentos é necesario inscribirse e darse de alta na aplicación Zoom.us co IDE: 514 660 7642.