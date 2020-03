Oficial: Os Xogos Olímpicos pospóñense a 2021

Parecía unha decisión inevitable e este martes o Comité Olímpico Internacional (COI) fíxoo oficial. Os Xogos de Tokyo aprázanse ata 2021 debido ao alcande mundial da pandemia do coronavirus Covid-19.

"Nas presentes circunstancias e sobre a base da información facilitada hoxe pola OMS, o presidente do COI e o primeiro ministro de Xapón chegaron á conclusión de que os Xogos da XXXII Olimpíada en Tokio deben ser reprogramados para unha data posterior a 2020, pero non máis tarde do verán de 2021, para salvagardar a saúde dos atletas, todos os involucrados nos Xogos Olímpicos e a comunidade internacional", sinala o comunicado do COI.

A decisión non colleu de sorpresa aos deportistas, xa que do mesmo xeito que as federacións a maioría deles, entre eles moitos dos pontevedreses con opcións de acudir á cita olímpica, se tiñan mostrado partidarios a unha suspensión.

Así, non tardaron en chegar reaccións como a de Támara Echegoyen, campioa en Londres 2012 e xa clasificada para Tokyo, sinalando que "a súa decisión é unha mostra de responsabilidade ante a situación de emerxencia que está a vivir o Mundo. A prioridade é a saúde e o benestar, e o Deporte segue demostrando a súa solidariedade e axuda incondicional nesta loita".

COI aplaza los JJOO Tokio 2020.

Su decisión es una muestra de responsabilidad ante la situación de emergencia que está viviendo el Mundo



La prioridad es la salud y el bienestar, y el Deporte sigue demostrando su solidaridad y ayuda incondicional en esta lucha.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/oj5nXIDedt — Támara Echegoyen (@TEchegoyen) March 24, 2020

Tamén a de Teresa Portela, cinco veces olímpica e que buscaba en Xapón a súa sexta experiencia nuns xogos. A piragüista recoñeceu que "este ano para min sentíao realmente especial. Loitaba por estar nos meus sextos XXOO" polo que agora "toca esperar a decisión de cando se realizarán". Para finalizar Portela sinalou que "se conseguín estar 20 anos na elite espero poder aguantar algo máis".