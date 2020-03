Natalia García ou como pasar a corentena concentrada coas súas compañeiras do equipo nacional de piragüismo

Natalia García, adestrando na casa da serra madrileña na que está a pasar o confinamento © Natalia García

De non ser polas restricións do estado de alarma que impiden saír de casa e, por exemplo, adestrarse en instalacións ao aire libre, o confinamento de Natalia García podería parecerse a unha concentración de pretemporada, aínda que sen a auga na que os piragüistas senten tan a gusto.

Á padexeira do Breogán do Grove a reclusión decretada polo Goberno ante o avance do coronavirus colleuna nunha casa na serra madrileña, moi preto do encoro onde adoitan exercitarse os compoñentes do equipo nacional de piragüismo, e acompañada das súas compañeiras de fatigas no Centro de Alto Rendemento (CAR) da capital.

"Pechou a Blume o xoves da semana pasada e viñemos para aquí porque aínda non saltara o estado de alarma, para tentar seguir adestrando, pero pasaron os días e vímonos na situación de que non se podía remar e xa estabamos aquí", explica a deportista grovense.

Refírese en concreto ao peche da residencia de deportistas do CAR. Foi entón cando os bolseiros de piragüismo na instalación nacional alugaron senllas casas na serra. Por unha banda atópanse os mozos (Francisco Cubelos, Íñigo Pena, Pedro Vázquez, Pelayo Roza e Javier Hernanz) e por outro elas, é dicir, a propia Natalia García, Begoña Lazkano, Aida Bauzá, Isabel Contreras e Laia Pelachs.

Alí fixéronse fortes equipando as vivendas con material de ximnasio, pesas e por suposto ergómetros para simular o traballo na auga: "Fomos un día antes de que xa non puidésemos saír a coller as cousas. Dispoñemos dun par de ergómetros. Repartímonos ao longo do día para facer cada unha o seu adestramento e logo un pouco de ximnasio, unha bicicleta temos... Adestramos como podemos", revela García.

No seu caso, Natalia buscaba xunto ao equipo de kaiak apurar as súas opcións de clasificación para os Xogos de Tokyo no preolímpico europeo, para o que debían buscar previamente praza no selectivo nacional. Ambas as citas foron xa canceladas, mentres que os Xogos están no aire.

"Pillounos a case un mes do selectivo, con todo preparado para chegar ben a ese momento e partir xa se vería. Tiñas unha idea, estabas a pensar nunha competición e de súpeto todo iso que fixeches desde que empezou a tempada desaparece en cuestión de días", recoñece a deportista grovense #ante unha situación que "temos que asumir, así que con ánimo polo menos mentres non saibamos como vai quedar todo".

Polo seu posto, cando todo empeorou e decretouse o estado de alarma pola súa cabeza pasou por un momento abandonar a preparación e regresar cos seus, pero púidolle a responsabilidade xa que "queriamos manter mínimo 15 días corentena nosa para asegurarnos que non tiñamos nada e protexer a saúde das nosas familias".

De momento, sen síntomas preocupantes ningunha delas, o deporte segue centrando o seu día a día mentres esperan, máis pronto que tarde, que todo poida volver á normalidade.