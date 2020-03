O ximnasio de Campolongo conxela as cobranzas e devolverá as cotas dos servizos non prestados

O Centro Deportivo de Campolongo mantén as súas instalacións pechadas ao público desde o venres 13 de marzo como medida preventiva para garantir a saúde dos seus usuarios e traballadores.

Con motivo da crise sanitaria do COVID-19, emitiron este luns un comunicado a través do que infroman que "bonificaremos todos os servizos pagos e non gozados e por suposto non se virarán cotas ata ter a data de apertura".

Así mesmo, engaden que non será necesario tramitar a baixa porque todas as cotas serán conxeladas.

Doutra banda, recomendan a todos os abonados que non abandonen a vida activa e sigan manténdose en forma. Para facilitarllo, faranlles chegar a todos un programa de adestramento virtual para realizar desde casa.

Calquera novidade no servizo deste centro será comunicada aos usuarios a través das canles corporativas habituais.