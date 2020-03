Os partidos do Pontevedra, Cisne, Teucro, Arxil, Poio e Peixe, a porta pechada por orde do CSD

Partido entre Pontevedra e Real Madrid Castilla en Pasarón © Cristina Saiz

A falta de confirmación oficial por parte das federacións responsables, os partidos dos equipos de Pontevedra e a súa comarca disputaranse, polo menos esta fin de semana, sen público. É unha das medidas acordadas polo Goberno para frear a expansión do coronavirus. As restricións afectan a todas as competicións e eventos deportivos de ámbito nacional e internacional, profesionais e non profesionais.

Ao tratarse de categorías de ámbito estatal, o partido que enfrontará este domingo en Pasarón ao Pontevedra e ao Celta B terá que disputarse a porta pechada. O mesmo ocorrerá co derbi da División de Honra Prata de balonmán previsto para o sábado ás 20 horas no Municipal entre Cisne e Teucro. O Arxil, o Poio Pescamar e o Peixe Galego veranse tamén afectados por esta prohibición.

Poucos minutos despois do anuncio realizado pola liga de Fútbol Profesional, na súa conta de Twitter o Pontevedra confirmou a celebración do encontro do domingo a porta pechada.

El Pontevedra CF comunica que el partido de este Domingo contra Real Club Celta de Vigo B se disputará a puerta cerrada.



Se irá informando en cuanto los Organismos Oficiales correspondientes nos aporten más información. — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) March 10, 2020

A Liga de Fútbol Profesional foi a primeira en comunicar de forma oficial estas medidas que afectarán ás dúas próximas xornadas de Primeira e Segunda División. Logo foi a Federación Española de Rugby a que emitiu un comunicado no que facía referencia á orde do CSD.

"O Ministerio de Cultura e Deporte fixo chegar a través do Consello Superior de Deportes (CSD) a todas as federacións españolas unha carta na que se nos informa que, á vista da evolución da situación xerada pola transmisión do COVID-19, o Goberno vai adoptar este martes unha batería de medidas preventivas, entre as que en relación co deporte atópase a celebración de todas as competicións e eventos deportivos, profesionais e non profesionais, de ámbito estatal e internacional débense celebrar a porta pechada", recolle o comunicado.

As medidas serán oficiais despois da reunión do Consello de Ministros prevista para este mediodía.

Descoñécese polo momento se estas medidas afectarán as competicións de ámbito rexional, serán as federacións autonómicas das diferentes disciplinas deportivas as que decidan que accións tomar para conter a expansión do virus.