O Tour Universo Muller chega ao seu fin e recada 2.000 euros coa carreira solidaria

A cidade do Lérez puxo, durante a mañá deste domingo, o broche de ouro á gran festa do deporte e da igualdade coa celebración da carreira solidaria 'Pontevedra en Forma pola Igualdade'.

Aínda que o tempo non acompañou, máis de 500 persoas déronse cita na Praza de España para participar, a marcha ou correndo, nos case 5 quilómetros da proba que percorreu o centro de Pontevedra.

Con esta carreira, que coincide coa celebración do Día Internacional da Muller, ponse punto final á 17 edición do Tour Universo Muller, que permitiu recadar máis de 2.000 euros en favor de Fademur (Federación de Asociacións de Mulleres Rurais).

Este gran evento, que aterrou en Pontevedra o pasado venres co ciclo de charlas do Foro Universo Muller e cuxo acto inaugural realizouse o sábado coa apertura da carpa situada en Montero Ríos e onde se puideron practicar diferentes modalidades deportivas e observar as exhibicións dos clubs da cidade, estivo presidido polo tenente de alcalde e concelleiro de Deportes, Tino Fernández; a presidenta da Deputación, Carmela Silva; a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco; os deputados provinciais Gorka Gómez e Vicky Alonso; a patinadora olímpica Sara Furtado e o tirador paralímpico e 'padriño' do Tour Universo Muller, Juan Saavedra.