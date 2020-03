O Circuito do Guadiana resísteselle ao Froiz no inicio da Copa de España

Non puido iniciar o Grupo Deportivo Supermercados Froiz cun bo resultado a Copa de España Elite e Sub-23, un dos seus principais obxectivos do curso que inaugurou o seu calendario no Circuito do Guadiana, en Estremadura.

A pesar das "boas sensacións" que aseguraron experimentar desde o equipo pontevedrés, ningún dos seus corredores conseguiu meterse na pelexa final polo triunfo.

A carreira estremeña, de 171,4 quilómetros de percorrido, decidiuse no alto de Magacela, con catro subidas ao mesmo e que, na última ascensión, tornouse decisivo para o desenlace final.

Antes, na primeira cota montañosa produciuse a primeira escapada da xornada, con catro ciclistas entre os que se atopaba Aitor Bugarín, do Froiz, chegando a contar con máis de 4 minutos de vantaxe sobre o pelotón. Con todo, nunha carreira endurecida polo vento, terminaron por ser neutralizados.

Non foi ata o último paso polo alto de Magacela cando se produciu o ataque definitivo, por parte do uruguaio Mauricio Moreira (Rías Baixas). O corredor do equipo galego saltou con potencia cazando ao home que era cabeza de carreira e lanzándose en solitario no descenso para chegar só a meta con máis de 1 minuto de renda sobre os seus inmediatos perseguidores.

Por detrás un grupo de 4 homes xogouse os postos de podio a 1:07 do vencedor, mentres que o pelotón chegou a 1:21. No grupo principal entraron Víctor Romero, mellor representante do Froiz no posto 29, Adrián Barros (41º) e Guillermo García (50).

A próxima proba da Copa de España Elite-Sub23 terá lugar o 8 de marzo na localidade murciana de Alcantarilla, onde se disputará o XXIX Trofeo Guerrita.

A boa noticia da fin de semana para o Froiz chegou co triunfo noutra carreira, o 40º Trofeo Olías Industrial no que venceu Marcos Jurado.