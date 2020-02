O Silva corta a serie de oito partidos sen perder do Arosa (2-1)

Partido entre o Arosa e o Alondras no Salvador Otero © Gonzalo Sánchez / Diario de Arousa

Fin á serie triunfal do Arosa. Os de Rafa Sáez caeron este domingo na súa visita ao Silva despois de oito xornadas consecutivas sen coñecer a derrota que situaron ao equipo arousán nos postos de playoff, nos que seguirán a pesar dun tropezo que non frea as aspiracións dos vilagarciáns.

O conxunto visitante tivo a vitoria na súa man despois de adiantarse no marcador no minuto cinco da primeira parte, pero a reacción dos coruñeses no segundo tempo deu ao traste coa esperanza dos arousáns.

Tras o paso por vestiarios, cando se cumpría a hora de partido, Marcos Gómez estableceu a igualada no marcador. E a falta dun cuarto de hora para o asubío final, Fiuza anotou o segundo e definitivo tanto que puxo punto e final á boa marcha dos arousáns.

