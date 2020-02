O Poio Pescamar recupera o sorriso en liga a conta do Alacante (2-0)

O Poio Pescamar vence ao Alacante © Diego Torrado

O Poio Pescamar recuperou o sorriso despois dun inicio de ano complicado con catro derrotas consecutivas en liga e a perda por lesión de longa duración de Clara. As de Raúl Jiménez xa cortaran a mala serie a semana pasada certificando a súa clasificación á final a catro da Copa da Raíña e este sábado volveron sumar tres necesarios puntos en liga despois de vencer por dous a cero ao Universidade de Alacante nun partido moi serio en defensa.

Aos catro minutos de xogo, o conxunto vermello conseguiu adiantarse no marcador por medio de Dani Sousa, que resolveu desde a posición do pivote unha asistencia de Mirian.

A sentenza chegou escasos minutos despois. Antes, as visitantes puideron igual por medio de Mónica, pero Irene logrou desviar o tiro. A continuación chegou o segundo e definitivo tanto do partido obra de Carol. A de Poio culminou no segundo pau un contragolpe xestionado por Ana Rivera e Dani Sousa.

O guion non variou demasiado no segundo acto. O conxunto conserveiro seguía centrado en defender a súa portería e matar o contraataque, mentres que as alacantinas buscaban sen sorte o gol con lanzamentos afastados. Un tiro afastado de Anita ao pau foi a acción máis perigosa das visitantes, aínda que xa non quedaría tempo de buscar o empate.

Poio Pescamar: Silvia; Ana Rivera, Cárol, Iria Saeta e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ana Rivrea, Irene, Mirian, Andrea e Anna Escribano.

UA Alacante FSF: Cristina; Carmen, Mariángeles, Anita e Sara (quinteto inicial). Tamén xogaron, Pao, Consolo, Mónica, Rocío, Elenita.

Goles: 1-0, min. 4, Dani Sousa. 2-0, min.11, Carol.

Árbitros: Andrés Pinilla Boullosa e Miguel Sierra Márquez do colexio galego. Recibiu cartolina amarela Dani Sousa no Poio Pescamar.

Incidencias: Pavillón Municipal de Poio. Uns 400 espectadores.