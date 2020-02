O Cisne supera o Cajasur e os seus problemas de puntería para volver á senda das vitorias (25-17)

O Cisne supera o Cajasur © Diego Torrado O Cisne supera o Cajasur © Diego Torrado O Cisne supera o Cajasur © Diego Torrado

Enganoso resultado co que se pechou o partido que enfrontou esta tarde no CGTD ao Cisne e ao Cajasur (25-17). Os brancos conseguiron unha avultada vitoria sobre un rival que, pola falta de acerto ofensivo dos locais en certas fases do partido, tivo opcións de dar un desgusto aos líderes. Non foi así e os de Jabato souberon repoñerse a un apagamento anotador de dez minutos ao comezo do segundo tempo para regresar á senda das vitorias e manter a súa condición de absoluto dominador da categoría.

Tardou máis de dous minutos en chegar o primeiro gol da contenda. Despois de varios ataques frustrados por ambos os equipos, que saltaron fríos á cancha, tivo que ser o xoven Álvaro Preciado o que desfixese a igualdade cun potente lanzamento afastado. Reaccionou rápido o Cajasur para equilibrar de novo o marcador e, despois dun penalti fallado por Javi Vázquez, o partido volveu entrar nunha fase, que non sería a única, de ausencia de goles.

Foron necesarios cinco minutos para que o ataque branco comezase a funcionar como o leva facendo esta tempada. Nun dicir amén, os goles de .Andres Sánchez, Álex Chan e Preciado serviron para dar a primeira vantaxe aos de Jabato (parcial de 4-0) para situar o 5-1 no tenteador antes de cumprirse os dez primeiros minutos de xogo.

Pediu tempo morto o banco visitante para reaxustar a súa estratexia e a charla funcionou porque o Cisne comezou a precipitarse e tomar malas decisións co balón que permitiu ao cadro andaluz achegarse a un só tanto de vantaxe no ecuador da primeira metade.

Os pontevedreses viron as orellas ao lobo e volveron centrarse en defensa e a apertar o acelerador en ataque. Roubando e saíndo rápido ao contragolpe conseguiron restablecer unha cómoda renda de catro tantos.

A falta de seis minutos para o descanso, un lapote de Gayoso en cara dun rival durante unha acción defensiva acabou coa descualificación do cisneísta, que aceptou a decisión do árbitro e desculpouse co seu compañeiro. Con todo, a perda non afectou aos de Jabato que se dedicaron a administrar con tranquilidade a súa vantaxe.

O Cisne estaba cómodo e o Cajasur tampouco atopaba o camiño cara á meta de Villamarín. Así pasaron outros catro minutos sen tantos na cancha do CGTD ata que nos minutos finais do primeiro tempo Álex Chan elevou a cinco a renda pontevedresa (13-8).

Tras o paso por vestiarios, o encontro renovouse cun intercambio de golpes de cinco minutos no que os visitantes aproveitaron para reducir a súa desvantaxe nun tanto. O Cisne, pola súa banda, evidenciou certos problemas no ataque posicional sendo incapaz de atopar gretas na defensa cordobesa. Polo menos, os de Jabato foron capaces de facerse fortes en defensa para frear o ímpeto co que saíu o rival na segunda metade.

Despois doutros cinco minutos sen goles, o Cajasur volveu á carga con dúas tanta consecutivos obra de Moyano e Hidalgo, que reduciron a renda local a só dous puntos. Pediu tempo morto o adestrador cisneísta para reordenar as súas pezas e volver xerar perigo en ataque.

Os brancos seguían negados con balón, errando pases ou estrelando disparos nos paus e, de non ser pola inspiración dun sempre brillante Villamarín, Cajasur podería conseguir remontar o partido. As actuacións da súa guardamente espolearon á afección e, por fin, tras case 10 minutos sen anotar, dous goles consecutivos volveron dar tranquilidade á parroquia pontevedresa mediado o segundo tempo (17-13).

Co control do partido recuperado por parte do Cisne, un novo encontrón entre xogadores obrigou aos árbitros para intervir. Neste caso, o visitante Ramos viu a tarxeta azul (descualificación e informe posterior dos árbitros para determinar unha sanción posterior) por revolverse contra Álex Chan, que foi excluído con dous minutos por derrubalo no momento do lanzamento.

O dominio local creceu aínda máis nos últimos minutos, a resposta dos brancos e a actuación arbitral acabou por sacar do partido aos visitantes que tiveron a igualada na súa man pero acabaron levándose un severo castigo. O Cisne, que volve gañar despois do empate da xornada anterior en Ciudad Real, afianza unha semana máis a súa posición de líder indictible da División de Honra Prata.

Consulta nesta ligazón todas as estatísticas do partido.