O Pontevedra B reencóntrase coa vitoria á conta do Ponteareas (2-1) e o Ribadumia colócase líder tras vencer ao Portonovo (1-0)

O Pontevedra B reencóntrase coa vitoria na Xunqueira.

Despois de sumar dúas derrotas consecutivas, os granates recibiron ao Xuvenil de Ponteareas, 14 clasificado con 28 puntos e venceron por 2-1.

O gol que adiantou aos locais no marcador chegou no minuto 23. Brais enviou o balón á rede defendida por Sergio Loureiro e puxo o 1-0.

Tras o descanso chegaron o resto de goles. Martín Diz marcaba o segundo para o Pontevedra B aos 5 minutos de pasar polo vestiario, e non foi ata o minuto 68 cando o Ponteareas reaccionou cun tanto de Cani.

Aínda quedaba moito partido por diante, pero os granates souberon manter o resultado que lles permite sumar a súa novena vitoria esta tempada.

Consulta a acta do partido Pontevedra B-Xuvenil de Ponteareas na seguinte ligazón.

A mala serie continúa para o Vilalonga.

Despois de sumar a súa segunda derrota esta tempada na xornada pasada ante a Gran Pena, os de San Pedro seguen sen atoparse coa vitoria e afástanse do liderado.

O seu rival esta fin de semana foi o pechacancelas, o San Ciprián, pero non souberon pasar do empate sen goles.

A xogada polémica chegou no minuto 86 cando o colexiado expulsou con vermella directa ao xogador local Adrián Santos. A pesar de estar en superioridade numérica, non quedaba tempo para máis e os equipos repartíronse un punto que ao Vilalonga sábelle a pouco.

Consulta a acta do partido San Ciprián-Vilalonga na seguinte ligazón.

Do empate sen goles tampouco pasou o Beluso na súa visita ao Valladares.

Os visitantes, que viñan de sumar 5 puntos dos últimos 12, volveron atoparse co empate pero mantéñense na 16 posición.

Pola súa banda, o Valladares segue penúltimo con 12 puntos.

Consulta a acta do partido Valladares-Beluso na seguinte ligazón.

No partido entre o Céltiga e o Atios tamén repartiron os puntos despois de empatar a 2.

O primeiro tanto do partido tardou en chegar. Non foi ata o minuto 37 cando Estefan enviou o balón á rede para poñer ao Atios por diante no marcador antes de chegar ao descanso.

Tras o paso polo vestiario chegaron o resto de goles. Fernando Lezcano igualaba para o Céltiga no minuto 56, pero Totti volvía poñer ao Atios por diante no minuto 67.

Pouco durou a alegría aos visitantes, que viron como Lezcano marcaba o seu dobrete e empataba o encontro e deixaba o 2-2 final no luminoso.

Consulta a acta do partido Céltiga-Atios na seguinte ligazón.

A derrota máis avultada desta xornada foi a do Cambados. Unha moi mala segunda parte permitiu ao Moaña marcar 5 tantos que lle deron a vitoria esta fin de semana.

O Moaña inaugurou o marcador no minuto 45 cun gol de Adri Cidras, único gol da primeira metade e que permitía aos locais irse ao descanso co marcador ao seu favor.

A goleada chegou despois do descanso. Darío marcaba o segundo no minuto 67, e *Álex Currás o terceiro que deixaba o encontro practicamente sentenciado.

Nos últimos 10 minutos chegaron o resto de goles. Eloy poñía o 4-0 e Roberto, no minuto 87, enviaba o balón á rede do porteiro visitante por quinta vez no partido.

Consulta a acta do Moaña-Cambados partido na seguinte ligazón.

O derbi entre Ribadumia e Portonovo terminou con vitoria local pola mínima.

Un solitario gol de Javi Domingo no minuto 40 sentenciou o encontro a favor do Ribadumia que se coloca líder con 47 puntos.

En segunda posición atópase o Atios con 46 e o Vilalonga con 45.

Consulta a acta do Ribadumia-Portonovo partido na seguinte ligazón.

Pola súa banda, o Sanxenxo recibiu ao sétimo clasificado, o Arnoia.

Despois dunha primeira parte na que non houbo goles, o gol que deu a vitoria ao Arnoia marcouno Rober no minuto 71.

Consulta a acta do partido Sanxenxo-Arnoia na seguinte ligazón.