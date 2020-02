O Cisne salva un punto no último minuto no fortín do Alarcos (30-30)

Partido de infarto o vivido este sábado en Ciudad Real entre o Alarcos e o Cisne.

Os locais, que só perderan na súa cancha ante o Teucro, enfrontáronse ao líder poñéndoo contra as cordas ata que no último minuto, os goles de Andrés Sánchez e Javi Vázquez permitíronlle rescatar un valioso punto.

O encontro comezou con desvantaxe para o Cisne, que non soubo aproveitar os seus dous primeiros ataques e permitiu ao Alarcos poñerse cun parcial de 3-0. O golpe pareceu non afectar os brancos, que igualaron a contenda cos tantos de José Leiras, Dani Ramos e de Javi Vázquez desde os sete metros. Con todo, a fortaleza defensiva do conxunto local non só impediulles dar a volta ao marcador, senón que viron como o colchón rival aumentaba de novo en tres goles (7-4).

Así continuaron os minutos. Cada tanto que marcaba o Cisne era respondido con outro do Alarcos, ata que unha serie de erros durante 5 minutos volveron meter os de Jabato no partido. Os tantos de Alexandre Chan e Dani Ramos, este último por partida dobre, daban, unha vez máis, esperanzas a un Cisne que non só empataba (11-11), senón que se poñía por diante por primeira vez no encontro cando se cumpría o minuto 25 (12-14).

Chegábase aos compases finais do primeiro tempo e os visitantes ampliaron a súa vantaxe cos tantos de Dani López e Álvaro Preciado e así alcanzar o descanso cunha vantaxe de tres tantos (13-16).

Despois do intermedio, o Cisne non desaproveitou o seu ataque e conseguiu o seu maior colchón ata o momento (14-18), con todo, dous erros consecutivos permitiron ao Alarcos reducir ese colchón e meterse de novo no partido.

O encontro continuou cos rivais tratándose de ti a ti na cancha ata que os de Jabato volveron tomar as rendas. quedaron cun xogador menos pola exclusión de Iván Calvo, pero a efectividade nos lanzamentos de Javi Vázquez e Andrés Sánchez, sumada á boa actuación de Villamarín, fixeron que a renda se ampliase cando se chegaba ao minuto 10 da segunda metade (19-23).

Todo cambiou a partir de aí. O Cisne baixaba a garda e permitía aos de Ciudad Real poñerse a tan só un tanto da igualada, que era impedida polo porteiro cineísta cando se chegaba ao ecuador da segunda metade (23-24).

Jabato pediu tempo morto para reorganizar as ideas do seus pero foi a peor. A precipitación nos pases e a imprecisión en ataque permitiron aos locais poñerse por diante no marcador (28-27).

Quedaban 5 minutos e o Alarcos ampliaba a súa renda (30-28), pero se de algo se caracterizan os de Pontevedra é de loitar ata o final e non dar ningún partido por perdido. A vitoria estaba no aire e o adestrador visitante volvía pedir tempo morto. Quedaba minuto e medio e Andrés Sánchez non desaproveitou o ataque dos seus que acto seguido pasaron a realizar unha férrea defensa impedindo o tanto local.

De novo o ataque era para o Cisne a falta de 30 segundos para que soase a bucina. O Alarcos tiña que ser forte se quería conseguir unha nova vitoria no seu fortín, pero o bo ataque dos brancos provocou que o colexiado sinalase sete metros e Javi Vázquez non fallou. O xogador pontevedrés enviou o balón á rede cando quedaban 15 segundos, salvando así un punto para os seus (30-30).

Consulta as estatísticas do Alarcos-Cisne na seguinte ligazón.