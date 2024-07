Conta atrás para o Mundial U20 de Loitas Olímpicas de Pontevedra

Presentación do Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas © Mónica Patxot Presentación do Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas © Mónica Patxot

A Praza da Peregrina foi escenario este mércores da presentación oficial do Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas que se celebrará do 2 ao 8 de setembro na Boa Vila.

Trátase dun gran evento internacional que contará finalmente con loitadores de 85 países, sinalaron na presentación.

Será o terceiro gran campionato internacional de loita que acollerá Pontevedra nos últimos anos, tras o Campionato de Europa Júnior de 2019 e o Campionato do Mundo Sub-23 de 2022.

Nel participarán ademais varios deportistas que adestran a diario no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), como son Candela Castro, Gonzalo Caparrós, Alessandro Iemma e Moisés Bello.

A presentación do Mundial contou coa presenza do alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete, xunto a representantes de Deputación e das federacións Galega e Española, ademais de dous campións de España de loita como os pontevedreses Lydia Pérez e Pablo García.